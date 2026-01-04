Es tendencia:
Boca Juniors

San Lorenzo rechazó la primera oferta de Boca por Alexis Cuello

El Xeneize está tras los pasos del atacante desde hace semanas, pero recién ahora hizo su primera propuesta formal.

Por Lautaro Toschi

Alexis Cuello
© GettyAlexis Cuello

El mercado de pases de Boca comenzó con una peculiar calma. Sonaron algunos nombres para reforzar al equipo de Claudio Úbeda, pero hasta el momento no hubo incorporaciones. Se trabaja para cerrar el arribo de Marino Hinestroza, mientras que también se busca un delantero de área y el apuntado es Alexis Cuello de San Lorenzo.

San Lorenzo atravesó días sumamente complicados en el plano institucional, por lo que no fue sencillo poder negociar con el club de Boedo. Cabe recordar que Moretti fue expulsado y se eligió como presidente transitorio a Sergio Costantino. Ante este contexto, recién en las últimas horas llegó la primera oferta de Boca por Alexis Cuello.

¿Cuánto ofreció Boca por Cuello y cuánto pretende San Lorenzo?

Boca envió una primera oferta formal por Alexis Cuello, la misma fue de 2 millones de dólares y en San Lorenzo la rechazaron. La dirigencia del Ciclón pidió 3 millones de dólares por su delantero centro de 25 años. Todo indica que el caso no quedó cerrado y que se buscarán acercar posiciones para que la operación se concrete.

Alexis Cuello con la camiseta de San Lorenzo. (Foto: Getty).

¿Qué delanteros de área tiene Boca?

Claudio Úbeda considera que debe reforzar el puesto de delantero de área ya que cuenta con varios futbolistas que pueden ocupar el lugar, pero que naturalmente son más acompañantes de un 9 que un 9 clásico. Miguel Merentiel fue el mejor atacante del Xeneize, mientras que Edinson Cavani casi ni jugó por diversas lesiones y Milton Giménez no tuvo un buen año, además podría emigrar.

DATOS CLAVE

  • San Lorenzo rechazó una oferta formal de 2 millones de dólares por Alexis Cuello.
  • El club de Boedo exige 3 millones de dólares por el delantero de 25 años.
  • Claudio Úbeda busca un delantero tras el bajo rendimiento de Giménez y lesiones de Cavani.
