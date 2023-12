Barcelona se convirtió en uno de los nuevos clubes de Europa que sigue de cerca a André, mediocampista central de Fluminense. Tal como informan desde España, el director deportivo Deco estudia la posibilidad de buscar su llegada en enero ante la necesidad en la posición. Sin embargo, hay varias trabas contra la operación. Por lo pronto, el propio jugador manifestó su gusto personal por el Barça, a días de jugar la final del Mundial de Clubes.

André es el motor del mediocampo del ‘Flu’. Lo demostró durante su participación en la última Copa Libertadores donde fue figura absoluta, incluso en la final ante Boca Juniors. De hecho, fue el jugador que más pelotas recuperó (8). Su decisión de quedarse en el club ante los rumores que lo vinculaban con la Premier League fue la acertada.

“Era algo que no podía rechazar, el club, la liga, todo jugador sueña con jugar en un club así. Pero decidí cumplir mi palabra y quedarme, si hubiera aceptado esa oferta, no me sentiría 100 por ciento cómodo conmigo mismo“, reveló en una entrevista luego del último mercado de verano. Liverpool le hizo una oferta tentadora de casi 30 millones de euros a Fluminense, pero al final no llegó a buen puerto.

Si bien en la Premier League, clubes como el propio Liverpool y Fulham lo siguen de cerca, ahora aparece Barcelona. Según Mundo Deportivo y Sport, el director deportivo Deco estudia su rendimiento y lleva juntando información desde hace algunos meses. Estudian una posible oferta para este mercado de invierno, aunque la chance es difícil.

Barcelona necesita un mediocampista central

Si hay una posición que Barcelona necesita de forma imperiosa es la de mediocampista central. Oriol Romeu, quien llegó desde Girona el pasado verano, no ha sido solución, y Xavi ha tenido que ubicar muchas veces a Frenkie de Jong en dicho puesto. Por eso, se necesita a un jugador de las características de André.

El presidente del Barça, Joan Laporta, reconoció que están en busca de un jugador como “Edgar Davids” y el nombre de André fue relacionado, tal como el interés de Deco. No obstante, la operación para la llegada de la figura de Fluminense es muy difícil.

¿Por qué es difícil que André juegue en Barcelona?

Según explicó Globo, el campeón de la Copa Libertadores no está interesado en su salida, al menos hasta mitad de 2024. ¿Por qué? Creen que el mercado por André crecerá en el verano europeo y podría tener ofertas más suculentas. Además, el Barça no ofrece buenas condiciones de compra.

Tal como pasó con el caso de Claudio Echeverri al que no le podían garantizar la compra directa de su ficha, en el caso del mediocampista central sólo podrían ofrecerle un préstamo por seis meses. Por supuesto, Fluminense no tiene intenciones en cederlo. Acá el único que podría torcer la operación en favor de Barça es el propio Deco, quien mantiene buena relación con la directiva del ‘Tricolor’.

Las declaraciones de André que gustaron a todo Barcelona

André está concentrado en el Mundial de Clubes que disputa con Fluminense. Ganó la semifinal ante Al Ahly y fue elegido la figura por la propia FIFA. De hecho, en declaraciones a la prensa, fue consultado por su gusto personal entre el Barça y el Madrid. “El Barcelona y el Real Madrid son grandes clubes, pero creo que escogería al Barcelona“, dijo.

Las declaraciones gustaron mucho en el Camp Nou, cuando falta todavía una última función del mediocampista, ya que jugará la final ante Manchester City este viernes.