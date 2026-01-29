Con una atleta nacida en Estados Unidos, Argentina está lista para los Juegos Olímpicos de Invierno

Argentina llegará a Milano Cortina 2026 con su delegación más numerosa desde Turín 2006, cuando contó con 9 deportistas. En Italia serán ocho los representantes nacionales, una de las cuales nació en Miami, Estados Unidos, y tendrá su debut absoluto vistiendo estos colores. Franco Dal Farra y Francesca Baruzzi, ambos de Bariloche, serán los abanderados, al igual que en Beijing 2022.

En la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno, argentino nunca cosechó medallas, aunque su participación en esta competencia se remonta a St. Moritz 1928, en Suiza, donde los equipos de bosbleigh lograron un cuarto lugar, a ocho décimas del bronce, y el segundo un quinto lugar. Desde aquel Juego, se ausentó sólo tres ediciones: Lake Placid (Estados Unidos) 1932, Garmisch-Partenkirchen (Alemania) 1936 y Cortina d’Ampezzo (Italia) 1956. La delegación más numerosa fue la de Albertville 1992, con 20 atletas.

Tiziano Gravier, hijo de Valeria Mazza, competirá en esquí. Foto IG.

Será la tercera vez que Italia recibe a la cita olímpica, luego de Cortina d’Ampezzo 1956 y Turín 2006. Además, será el regreso a Europa tras las ediciones de PyeongChang 2018 y Beijing 2022. Serán del 6 al 22 de febrero, con más de 3.500 atletas de 93 países, 195 medallas y 16 disciplinas, en 15 escenarios diferentes. Y con un debut: el esquí de montaña, conocido skimo, don tres modalidades.

La delegación nacional

De los ocho deportistas argentinos que competirán, cinco son mujeres y los tres restantes, varones. Y competirán en esquí alpino, esquí de fondo y luge. La mitad serán debutantes absolutos en los Juegos de Invierno, aunque algunos ya participaron en los Juegos de la Juventud en Lausane 2020.

En esquí alpino competirá Francesca Baruzzi, quien con 27 años y nacida en Bariloche, es una de las esquiadoras más experimentadas del equipo. Tuvo su debut en Beijing 2022, logrando dos Top 30 en slalom gigante y super-G. Antes había competido los Juegos de la Juventud de Invierno Lillehammer 2016, con un destacado 10° puesto en slalom. En enero del 2025 hizo historia al convertirse en la primera esquiadora argentina en sumar puntos en una Copa del Mundo, luego de recuperarse de una lesión en la rodilla.

En la misma disciplina estará Tiziano Gravier, hijo de la exTop Model Valeria Mazza. El esquiador de 23 años ya participó en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno Lausanne 2020, donde logró un diploma tras su séptimo puesto en super-G. Ya disputó tres Mundiales absolutos, y está en el circuito de la Copa del Mundo. “Quiero mostrar que, siendo argentinos, podemos competir al más alto nivel en esquí”, le dijo al sitio Olympics.com.

Nicole Begué competirá para Argentina por primera vez. Foto FASA.

La tercera en la disciplina es Nicole Begué, nacida hace 19 años en Miami, Florida, en Estados Unidos. Sin embargo, su conexión con Argentina siempre fue muy fuerte: su abuelo fue uno de los fundadores del Cerro Castor; y su padre Gastón fue olímpico en esquí alpino en dos ocasiones (Albertville 1992 y Lillehammer 1994). Ella siempre visitó Tierra del Fuego y aunque representó a su país natal en los Juegos Olímpicos de la Juventud Gangwon 2024, ese mismo año decidió volver a Sudamérica y representar a la albiceleste.

El esquí de fondo estará compuesto por otros cuatro representantes: Agustina Groetzner, Nahiara Díaz González, Franco Dal Farra y Mateo Sauma. Para Groetzner y Sauma será su debut olímpico, aunque ya estuvieron presentes en Lausanne 2020.

Díaz González, en cambio, disputó sus primeros Juegos Olímpicos con apenas 18 años en Beijing 2022. Nacida de Caviahue, Neuquén, empezó a esquiar a los seis años y a los 17 empezó a competir. Un año después ya estaba representando al país.

Nahiara Díaz en Beijing 2022. Foto IG.

El más experimentado del grupo de fondo es Franco Dal Farra, parte de una familia olímpica. Su madre, Inés Alder estuvo en Albertville 1992, su tío Guillermo también. Y su hermano Marco compitió en los Juegos de la Juventud de Invierno Lillehammer 2016. Franco será otra vez abanderado, como en Beijing 2022, su primer Juego.

Por último, en luge (descenso el trineo ligero), nuevamente estará Verónica Ravenna, la máxima exponente nacional de la disciplina. Con 27 años y nacida en Buenos Aires, reside en Whistler, Canadá, y tendrá la posibilidad de disputar sus terceros Juegos Olímpicos de Invierno, luego de sus participaciones en PyeongChang 2018 y Beijing 2022; además de los Juegos de la Juventud de Invierno Lillehammer 2016, donde logró un destacado séptimo puesto.

Cronograma

Los horarios están expresados en hora de Buenos Aires y pueden modificarse sin previo aviso.

Nicole Begué

-Domingo 8/2 – 7:30 h Descenso (F)

-Martes 10/2 – 6:30 h Descenso combinado por equipos (F) y 10:00 h Eslalon combinado por equipos (F)

-Jueves 12/2 – 07:30 h Supergigante (F)

-Domingo 15/2 06:00 h Eslalon gigante (F) – Manga 1 y 09:30 h Eslalon gigante (F) – Manga 2

Francesca Baruzzi

-Domingo 8/2 – 07:30 h Descenso (F)

-Martes 10/2 – 06:30 h Descenso combinado por equipos (F) y 10:00 h Eslalon combinado por equipos (F)

-Jueves 12/2 – 07:30 h Supergigante (F)

-Domingo 15/2 – 06:00 h Eslalon gigante (F) – Carrera 1 y 09:30 h Eslalon gigante (F) – Carrera 2

-Miércoles 18/2 06:00 h Eslalon (F) – Carrera 1 y 09:30 h Eslalon (F) – Carrera 2

Verónica Ravenna

Lunes 9/2 – 13:00 h Individual femenino – carrera 1 y 14:35 h Individual femenino – carrera 2

-Martes 10/2 13:00 h Individual femenino – carrera 3 y 14:34 h Individual femenino – carrera 4

Dal Farra se llevó el Olimpia de plata en Deportes de Invierno. Foto IG

Franco Dal Farra

-Domningo 8/2 – 08:30 h Esquiatlón masculino

-Martes 10/2 – 05:55 h Esprint clásico masculino. Clasificatoria / 08:15 h Esprint clásico masculino. Cuartos de final / 08:57 h Esprint clásico masculino. Semifinal / 09:25 h Esprint clásico masculino. Final

-Viernes 13/2 – 07:45 h 10 km masculinos estilo libre

-Miércoles 18/2 – 06:15 h Clasificatoria de esprint libre por equipos masculinos, con Mateo Sauma / 08:15 h Final de esprint libre por equipos masculinos, con Mateo Sauma

-Sábado 21/2 – 07:00 h 50 km masculinos estilo clásico

Nahiara Díaz

-Martes – 10/2 05:15 h Esprint clásico femenino. Clasificación / 07:45 h Esprint clásico femenino. Cuartos de final / 08:45 h Esprint clásico femenino. Semifinales / 09:13 h Esprint clásico femenino. Final

-Jueves 12/2 09:00 h 10 km libres femeninos con salida a intervalos

-Viernes 18/2 05:45 h Esprint libre por equipos femeninos. Clasificación y 07:45 h Esprint libre por equipos femeninos. Final

Dónde ver los JJOO

Argentina y gran parte de Latinoamérica: TV, Web y APP de Claro Sports.