La dramática caída de Lindsey Vonn, la leyenda del esquí: ligamentos rotos, dramatismo y salida en helicóptero en los Juegos Olímpicos de Invierno

En el segundo día de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026, la histórica múltiple campeona y figura indiscutida del esquí alpino, Lindsey Vonn, sufrió una grave caída durante la prueba de descenso, por lo que tuvo que ser trasladada en un helicóptero sanitario.

La estadounidense de 41 años, que fue campeona olímpica hace 16 años en Vancouver y que decidió participar de esta prueba a pesar de tener los ligamentos cruzados rotos, perdió el control tras enganchar su bastón derecho con una bandera en la parte alta de la pista Tofana y sufrió una dura caída que generó preocupación.

Como consecuencia de esto, Vonn quedó tendida en el suelo y en el ambiente se vivió un momento de silencio tenso, mientras que los espectadores observaban cómo la multicampeona era atendida por los médicos, para luego ser evacuada en un helicóptero sanitario.

Además, los organizadores del evento pusieron música fuerte de fondo, ya que posterior al accidente se escucharon desgarradores gritos de dolor por parte de Vonn, quien todavía estaba tendida en el suelo con las botas enganchadas a los esquís.

Cabe destacar que tal como se mencionó anteriormente, Vonn tiene la rodilla derecha de titanio y hace apenas una semana sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y una lesión en el menisco de la rodilla izquierda tras una caída en la prueba de descenso de la Copa del Mundo en Crans Montana, y de igual manera decidió estar en estos JJOO.

De esta manera, la múltiple campeona de la disciplina le puso punto final a su participación en Cortina y comenzará con una extensa recuperación para volver a estar al 100% desde lo físico pensando en su vuelta a las pistas en el mediano o largo plazo.

El palmarés de Lindsey Vonn

Medalla de oro en Descenso en los JJ.OO de Vancouver 2010

Medalla de bronce en Supergigante en los JJO.OO de Vancouver 2010

Medalla de bronce en Descenso en los JJ.OO de Pyeongchang 2018

Medalla de oro en Descenso en el Mundial de Francia 2009

Medalla de oro en Supergigante en el Mundial de Francia 2009

Medalla de plata en Descenso en los mundiales de Suecia 2007 y Alemania 2011

Medalla de plata en Supergigante en el Mundial de Suecia 2007

Medalla de bronce en Descenso en los mundiales de Suiza 2017 y Suecia 2019

Medalla de bronce en Supergigante en el Mundial de Estados Unidos 2015

