Usain Bolt no descarta regresar para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028: “Si me llaman, estaré listo”

El dueño de la mejor marca de todos los tiempos en los 100m y 200m reconoció que podría incursionar en otro deporte.

Por Germán Celsan

Usain Bolt se puso a disposición para los Juegos Olímpicos
Pocos atletas han dejado su huella tan marcada en el deporte como lo hizo Usain Bolt; el jamaiquino sigue teniendo el honor de ser ‘El hombre más rápido del mundo’ con su 9,58s en los 100 metros llanos, así como 8 medallas de oro olímpicas y 11 títulos mundiales entre 2008 y 2016. Bolt es una leyenda de los Juegos Olímpicos, y Los Ángeles 2028 podría contar con su presencia.

Usain Bolt brindó recientemente una entrevista con el portal Esquire, en la cual habló de varios temas, incluyendo un posible regreso al pináculo del deporte mundial, aunque bajo ningún punto de vista en las pistas de atletismo: “Estoy felizmente retirado de ser un deportista profesional“, dejó en claro. Sin embargo, hay un deporte que le llama la atención: el cricket.

La marca mundial de Bolt en 2009 sigue siendo la más rápida de la historia. (Getty)

Bolt probó el fútbol, pero no funcionó para él, y el cricket es otro deporte popular en el mundo que él practica. A días de cumplir 40 años, Usain Bolt reconoció que si Jamaica lo necesita, él está. “No he jugado cricket en un largo tiempo. Pero si me llaman, estaré listo“, aseguró.

Actualmente, Usain Bolt se desempeña como Director de rendimiento en Puma, pero su nombre es sinónimo de Juegos Olímpicos, y con Los Ángeles, la cuna del espectáculo, como sede, nada es imposible. Y menos aún cuando Bolt quiere mostrarle a sus propios hijos quién supo ser.

Usain Bolt no volverá a correr, pero podría incursionar en otro deporte. (Getty)

“Ser llamado ‘El hombre más rápido del mundo’ nunca pasará de moda. Más ahora, que mis hijos recién tienen cuatro y cinco años y están empezando a descubrir quién soy y lo que conseguí en el deporte“, destacó el jamaiquino, que dejó la puerta abierta a volver a estar en los focos del mundo.

En síntesis

  • Usain Bolt ostenta el récord mundial de 100 metros llanos con 9,58 segundos.
  • El atleta jamaiquino acumuló 8 medallas de oro y 11 títulos mundiales hasta 2016.
  • Bolt manifestó disposición para jugar cricket con Jamaica en Los Ángeles 2028.
Germán Celsan

