Como toda guerra, la que sucede entre Rusia y Ucrania hace más de dos años, es una desgracia para la humanidad y manifestarse a favor es un acto de inconsciencia grande. Lo que resulta cuestionable, sobre todo cuando la vara no es la misma para todos, es que cuestiones geopolíticas se lleven al mundo del deporte. No existe deportista alguno, de ninguna disciplina, que haya tomado la decisión de atacar a otro país y generar una trágica guerra.

Cuesta entender la prohibición a deportistas rusos a representar a su bandera, ya que ellos no fueron -ni son- responsables de ninguna decisión que se pueda tomar desde el Kremlin. En esta oportunidad, dos tenistas rusos no podrán estar en los Juegos Olímpicos de París 2024 y eso se debe a que no superaron la prueba de neutralidad que exige tanto el COI como la ITF.

¿Quiénes son los tenistas rusos que no podrán estar en los Juegos Olímpicos?

Aslan Karatsev y Veronika Kudermetova fueron prohibidos para disputar los Juegos Olímpicos. Cabe recordar que ni siquiera lo iban a hacer representando a la bandera rusa, ya que no estará permitido que Rusia y Bielorrusa puedan utilizar sus insignias nacionales. El COI (Comité Olímpico Internacional) realiza una prueba en la que establece qué deportistas tuvieron alguna expresión favorable tanto a la guerra como al gobierno ruso, encabezado por Vladimir Putin.

Aslan Karatsev. (Foto: IMAGO).

Lo que se analiza es qué declaraciones al respecto tuvieron desde que inició el conflicto, qué sponsors tienen -si son vinculados al gobierno ruso o no- que actividad tuvieron en redes sociales en estos últimos años. De Kudermetova se esperaba que no supere la prueba ya que uno de sus sponsors principales es Tatneft, una empresa vetada por la Unión Europea. Se desconoce el motivo por el que Karatsev fue prohibido.

¿Qué tenistas rusos irán a los Juegos Olímpicos?

Tras superar la prueba del COI y la ITF, los tenistas rusos que competirán para Atletas Individuales Neutros (AIN), serán Daniil Medvedev, Roman Safiullin, Pavel Kotov, Ekaterina Alexandrova, Mirra Andreeva y Diana Shnaider. Por otro lado, tenistas de la talla de Aryna Sabalenka decidió bajarse, pero por una cuestión de calendario y nada tuvo que ver con cuestiones políticas.