La derrota de Argentina ante Francia por los Juegos Olímpicos de París 2024 puso punto final al sueño de la Selección sub 23 de Javier Mascherano. Después del golpe, Nicolás Otamendi que fue capitán del equipo y uno de los tres mayores del plantel habló con la prensa.

El defensor campeón del Mundial de Qatar se mostró muy dolido por el resultado pero destacó el orgullo de los jugadores que estuvieron cerca de empatarlo sobre el final. Pero, aprovechó para hacer foco en lo sucedido después del pitazo final.

Otamendi le dejó un mensaje directo a Loic Bade, quien fue a uno de los córners a hacerles gestos a los hinchas argentinos: “Me da mucha bronca. Los jugadores pueden festejar, pero ir hasta donde están la gente, los familiares y festejarles a ellos… Había uno que no se ni como se llama, Bade, Balde, Babe, no se qué. Si tiene ganas de festejar que directamente venga donde estamos nosotros y lo resolvemos ahí, hablamos lo que tengamos que hablar. Que festeje donde hay chicos y familiares no está bueno”.

Por otro lado, también fue consultado por TyC Sports lo sucedido apenas terminó el encuentro que se desató una pelea entre ambos planteles. Otamendi culpó al futbolista Enzo Millot, quien incluso después fue expulsado por el árbitro: “Uno fue a festejar al banco de suplentes nuestro, no entendía bien lo que había pasado pero después me di cuenta. Una cosa es festejar en el campo con tu gente, hacé lo que vos quieras, pero bueno eso no me gusta, va en cada unoQué les dijo a los chico“.

Con respecto al vestuario tras la eliminación, el defensor surgido de Vélez dio detalles de su charla con los más jóvenes: “Cuando terminó, les dije que estaba orgulloso de todos porque es así que se representa a la selección argentina y que van a tener muchas oportunidades, no es fácil tener la camiseta de la selección argentina y rendir y hoy hubo chicos a los que no les pesó la camiseta. Es un orgullo por ellos y por la calidad humana que son”.

Henry habló tras el escándalo

Luego del encuentro, cuando ya se calmó la situación, el entrenador del seleccionado francés, Thierry Henry, habló con la transmisión de TyC Sports, en donde habló sobre lo ocurrido: “Me volví para estrechar la mano del entrenador contrario. Y veo cosas. Me acaban de decir que Enzo Millot ha recibido una roja, veremos si se la merece. No me gusta este tipo de cosas. No fue necesario No, no arruina la clasificación pero es inútil, realmente no estoy contento con eso, no hablemos más de eso, un gran respeto por el equipo de Argentina, pero este equipo lo demostró. Tenía temperamento. Se ve una unidad, pero el único inconveniente es sacar una roja en el banquillo, para nada”.

Gerónimo Rulli les dejó un mensaje a los futbolistas de Francia

Gerónimo Rulli, en diálogo con TyC Sports: “A veces hay jugadores que no saben ganar y pasa lo que pasa. Creo que es completamente evitable, no es un a linda imagen para nadie. nosotros como argentinos cuando ganamos festejamos con nuestra gente y cuando perdemos, felicitamos al rival y nos vamos para adentro. Pero la verdad que algunos jugadores, no todos, no lo saben y creo que tenían algo guardado desde hace mucho tiempo y hoy lo soltaron“.