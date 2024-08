Luana Alonso ha capturado la atención de muchos fanáticos con su participación en los Juegos Olímpicos. La nadadora paraguaya que compitió, quedó eliminada y luego anunció su retiro de la pileta ahora se encuentra en una polémica con su presencia en la Villa Olímpica y, en medio de todo este caos, reflotaron sus declaraciones sobre un contacto que tuvo con Neymar.

La atleta de 20 años causó sensación en las redes sociales con su presencia en París 2024 y aumentó su cantidad de seguidores en Instagram hasta los 840 mil. Y, entre ellos, destaca la presencia del astro brasileño, quien hasta se animó a mandarle un mensaje privado, tal y como reveló la propia Luana en diálogo con el medio paraguayo GEN.

Primero hubo un like en una publicación por parte de Neymar, y luego llegó un mensaje privado. “Me tiró un DM”, reconoció Luana, aunque no profundizó en el mensaje: “Hasta ahí puedo decir”, agregó. Eso sí, la paraguaya destacó que se tomó su tiempo para responder, pero porque tardó en ver el mensaje.

“Respondí tarde. No me llegó el mensaje, quedó en solicitudes“, explicó. “Dos semanas después le contesté y me volvió a responder“, soltó, aunque hasta ahí se animó a contar. Destacó que la situación tuvo lugar hace ya un par de años, cuando ella tenía 18 y comenzaba a destacar en la natación.

Luana Alonso aclaró que no fue expulsada de la Villa Olímpica

En tiempos más recientes, Luana Alonso ha sido objeto de múltiples artículos donde se reportaba que el Comité de Paraguay la había expulsado de la Villa Olímpica por generar un “ambiente inadecuado”. Sin embargo, la propia atleta salió a desmentirlo.

“Solo quería aclarar que nunca me sacaron o me expulsaron de ningún lado. Dejen de difundir información falsa“, explicó en una historia para sus seguidores en Instagram. Además, agregó: “No quiero dar ningún comunicado, pero tampoco voy a dejar que mentiras me afecten“.

Luana Alonso compitió en París 2024, quedó rápidamente eliminada y el Comité de Paraguay le pidió que se retirara de la Villa Olímpica.

En contraposición, el Presidente del Comité Olímpico de Paraguay, Camilo Pérez, afirmó que fue él mismo quien respaldó la decisión de pedirle a Luana Alonso su retiro de la Villa Olímpica.

“Le pedimos a Larissa que conversara con ella y le pidiera que por favor se retire porque ya no era parte de la delegación”, destacó, haciendo referencia al correo que le envió Larissa Schearer, ex tenista y actualmente jefa de misión del Comité Olímpico de Paraguay, a la nadadora paraguaya.