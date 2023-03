Desde que Lionel Messi llegó al país para incorporarse a la disciplina de la Selección Argentina de cara al partido amistoso ante Panamá y gran celebración del Mundial obtenido en Qatar que tendrá lugar este jueves en el Monumental ha disfrutado de todo tipo de expresiones de cariño a a las que, aunque cueste creerlo, no había estado habituado a lo largo de toda su carrera.

Si bien hace mucho tiempo había quedado atrás la hostilidad con la que se lo había tratado, por ejemplo, a lo largo de la Copa América de 2011 y había vivido ya muestras de afecto casi unánimes tras la conquista de la Copa América en 2021; nada se compara con el amor que le expresa todo un pueblo ahora que por fin se convirtió en campeón mundial.

En relación a ese romance que promete ser interminable entre El Diez y su pueblo, Néstor Gorosito, quien siempre ha sido confeso admirador de su fútbol, cambió de parecer en relación a un viejo pensamiento que tenía respecto a la posibilidad de que este pudiera alguna vez jugar en el fútbol argentino.

"En aquel momento le hubiese dicho no vayas nunca más a jugar a la pelota en Argentina, porque veía que él y su familia sufrían muchísimo. Hoy, mi visión cambió y después hay que ver qué es lo que siente él. Pero le diría 'regalate para tu vida tres meses, cuatro meses, no sabría el tiempo, pero regalate el disfrute de lo que sería jugar en Argentina para vos'. Que no te vayas y dejes el fútbol sin haber sentido el amor de todos los que lo liquidaban y hoy lo profesan debido a un resultado final", dijo en diálogo con F12 de ESPN.

De todos modos, Gorosito puso una señal de alerta al actual jugador del PSG sospechando que si así lo decidiera no faltarían quienes buscaran tomar notoriedad utilizando su imagen de manera negativa: "También habrían muchos que buscarían las contras de Messi. No sería todo color de rosa. Esas cosas duelen y más cuando pasan en tu país".