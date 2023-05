Justo cuando el presidente Joan Laporta había puesto como prioridad la negociación que diera con el regreso de Lionel Messi a Barcelona, en ESPN aseguraron que el capitán de la Selección Argentina no volverá al club español una vez finalizado su vínculo con PSG.

“Es una cuestión cerrada. Messi no vuelve al Barcelona“, sentenció en exclusiva el periodista Leo Paradizo. Así las cosas, el futuro de quien fue ratificado con el premio FIFA The Best como el mejor futbolista del mundo podría decidirse entre Arabia Saudita y Estados Unidos, debido a que no se ha conocido el interés de ningún otro equipo en Europa.

La terna de pretendientes de Lionel Messi había quedado limitada al Barcelona, donde aparentemente no regresará, Al-Hilal e Inter de Miami. Al argentino le queda un mes de contrato con PSG y ya había adelantado su padre que recién en ese entonces comenzará a analizar ofertas y negociar.

“Messi no vuelve al Barcelona, por lo menos por ahora, porque con Laporta no va a volver. Está entre el Inter Miami y Arabia Saudita. No es real la información de que arreglaría con el Inter Miami y éste lo cedería al Barcelona“, expresó el periodista.

Casi en simultáneo, el diario español Sport actualizó su información reduciendo a un diez por ciento las chances que hoy por hoy tiene Barcelona de dar con el regreso de Messi, las mismas que tendría PSG de que llamativamente cambiara su postura en 30 días y decidiera renovar.