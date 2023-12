Lionel Messi solo necesitó de cinco palabras, “me voy al Inter Miami”, para revolucionar al mayor mercado deportivo del mundo. Estados Unidos volvió a vivir una muestra del efecto de la llegada del jugador argentino a Inter Miami y nada mejor para retratarlo que el mismo mapa de Norteamérica.

El 7 de junio de 2023, Leo Messi anunció que iba a firmar con Inter Miami y solo pasaron un par de días para que Adidas recibiera casi 500.000 solicitudes de proveedores y tiendas por la camiseta número ’10’ color rosa del futbolista argentino. La famosa empresa alemana se quedó sin stock y hasta el mismo David Beckham tuvo que esperar para pedir la nueva piel de Lionel.

Todos querían tener la camiseta de Messi de su nuevo equipo al punto que la tienda Fanatics, la más conocida en ventas de artículos deportivos en Estados Unidos, informó que el jugador argentino superó a Tom Brady, LeBron James y Cristiano Ronaldo, como el deportista que más camisetas vendió en las primeras 24 horas tras confirmarse su llegada a un nuevo equipo. Este récord solo iba a ser de Leo hasta el 13 de diciembre de 2023, ya que el jugador de los US$700 millones se lo quitó.

El efecto de Lionel Messi continuaba con hitos sin precedentes y Eddy Cue, el vicepresidente senior de Apple, lo iba a confesar. “Hemos tenido más de un millón de espectadores para ver los partidos más importantes de esta temporada; Nadie esperaba eso. Viví en Miami hace 40 años. Y siempre ha sido: ‘El fútbol está a la vuelta de la esquina’. No está a la vuelta de la esquina. Ahora, está aquí, es ahora. Y ahora todo el mundo sabe de la MLS, todo el mundo sabe del Inter Miami, gracias a Messi y al trabajo que está haciendo la liga“, sostuvo Cue.

Con Leo Messi en territorio norteamericano, las usuarios en internet empezaron a buscar más sobre todo lo que rodea al capitán de la Selección Argentina e Inter Miami. Incluso, logró quitarle la dinastía a Cristiano Ronaldo de ser por 16 años consecutivos el jugador de fútbol más buscado en Google. Y una nueva muestra de su impacto estaba a punto de llegar.

Así luce el mapa de Estados Unidos por el efecto de Messi en Inter Miami

Ni el mejor profesor de geografía lo hubiera podido explicar. La famosa página web FBref, experta en historia y estadísticas del fútbol, publicó la imagen del mapa de Estados Unidos con el jugador más buscado en cada uno de los 50 estados. En ese momento apareció la foto de Lionel Messi en todos los estados de USA para convertirse en el jugador más buscado durante el 2023 en este prestigioso portal.

Lo que piensa Leo Messi de la MLS de Estados Unidos

La primera temporada no completa de Messi en el fútbol de Estados Unidos dejó un saldo para Inter Miami de un título, Leagues Cup 2023, de tres posibles. Perdieron la final de la US Open Cup, Leo no la jugó, y tampoco clasificaron a los Playoffs de la MLS. ¿Qué piensa Lionel del nivel en el que compitió? “La liga es una liga muy física, muy igualada, donde los equipos de local son muy fuertes y donde es difícil ganar de visitante“, confesó el ’10’ argentino en la serie ‘Messi Meets America’ (Messi llega a Estados Unidos), de Apple TV.