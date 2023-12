No es una campaña más en el fútbol de Estados Unidos. Será la primera que tenga desde el inicio a Lionel Messi y por eso la misma MLS ya empezó a palpitar lo que será el segundo año del jugador argentino al confirmar el fixture completo del Inter Miami de Leo para la temporada 2024.

La era de Messi en Inter Miami empezó con el título en la Leagues Cup 2023. El ’10’ argentino fue el figura y goleador del torneo con 10 anotaciones y una asistencia, pero en la MLS no rindió igual. Esta es una deuda pendiente que empezará a pagar desde lo deportivo a partir del miércoles 21 de febrero.

Leo Messi jugó 6 de los 12 partidos que podía disputar en la MLS 2023 debido a una lesión muscular en la pierna derecha y por no estar disponible al ser convocado por la Selección Argentina. Terminó con un solo gol y no clasificaron a los Playoffs. El objetivo es que Inter Miami ocupe los primeros puestos en la temporada 2024 que empezará a disputar contra Real Salt Lake el 21 de febrero a las 20:00 ET (22:00 ARG).

El calendario de la MLS tiene como el Día Inaugural el miércoles 21 de febrero y luego llega la famosa semana de rivalidades del 11 al 18 de mayo. Inter Miami y Messi tendrán el Clásico de la Florida contra Orlando City el miércoles 15 de mayo a las 19:30 ET (21:30 ARG). La siguiente fecha importante es el Juego de Estrellas que se disputará el 24 de julio, seguramente con la presencia del ’10’ argentino.

Con el objetivo de llegar ya clasificado a la Postemporada o estar peleando por hacerlo, Lionel Messi e Inter Miami tienen el sábado 19 de octubre como el Día Decisivo (última fecha) en la MLS 2024. Si llegan a clasificar, los Playoffs inician el 26 de octubre y la gran final será el sábado 7 de diciembre. ¿La clave? Terminar con un buen funcionamiento del equipo tras el calendario oficial de la campaña 2024.

Messi solo jugará una vez contra un equipo de Los Ángeles

Un de los partidos más atractivos de Leo Messi en la temporada MLS 2023 se dio cuando jugó de visita en Los Ángeles contra el LAFC. Desde Selena Gómez hasta el Príncipe Harris, del Reino Unido, vieron aquella victoria 1 a 3 con dos asistencias del jugador argentino. Para la temporada 2024, Leo solo enfrentará una vez a Los Angeles Galaxy y eso será el domingo 25 de febrero a las 20:30 ET (22:30 ARG).

El fixture completo del Inter Miami de Messi para la MLS 2024

Fecha Partido Hora ARG TV 21 de febrero Inter Miami vs. Real Salt Lake 22:00 Apple TV 25 de febrero Los Angeles Galaxy vs. Inter Miami 22:30 Apple TV 2 de marzo Inter Miami vs. Orlando City 18:30 Apple TV y Fox 10 de marzo Inter Miami vs. CF Montreal 18:00 Apple TV 16 de marzo DC United vs. Inter Miami 15:00 Apple TV 23 de marzo New York Red Bulls vs. Inter Miami 15:00 Apple TV 30 de marzo Inter Miami vs. New York City FC 20:30 Apple TV 6 de abril Inter Miami vs. Colorado Rapids 20:30 Apple TV 13 de abril Sporting Kansas City vs. Inter Miami 21:30 Apple TV 20 de abril Inter Miami vs. Nashville SC 20:30 Apple TV 27 de abril New England Revolution vs. Inter Miami 20:30 Apple TV 4 de mayo Inter Miami vs. New York Red Bulls 20:30 Apple TV 11 de mayo CF Montreal vs. Inter Miami 20:30 Apple TV 15 de mayo Orlando City vs. Inter Miami 20:30 Apple TV 18 de mayo Inter Miami vs. DC United 20:30 Apple TV 25 de mayo Vancouver Whitecaps FC vs. Inter Miami Por confirmar Apple TV 29 de mayo Inter Miami vs. Atlanta United 20:30 Apple TV 1 de junio Inter Miami vs. St. Louis City 20:30 Apple TV 15 de junio Philadelphia Union vs. Inter Miami 20:30 Apple TV 19 de junio Inter Miami vs. Columbus Crew 20:30 Apple TV 29 de junio Nashville SC vs. Inter Miami 20:30 Apple TV 3 de julio Charlotte FC vs. Inter Miami 20:30 Apple TV 6 de julio FC Cincinnati vs. Inter Miami 20:30 Apple TV 17 de julio Toronto FC vs. Inter Miami 20:30 Apple TV 20 de julio Inter Miami vs. Chicago Fire 20:30 Apple TV 24 de agosto Inter Miami vs. FC Cincinnati 20:30 Apple TV 31 de agosto Chicago Fire vs. Inter Miami 21:30 Apple TV 14 de septiembre Inter Miami vs. Philadelphia Union 20:30 Apple TV 18 de septiembre Atlanta United vs. Inter Miami 20:30 Apple TV 21 de septiembre New York City FC vs. Inter Miami Horario por confirmar Apple TV 28 de septiembre Inter Miami vs. Charlotte FC 20:30 Apple TV 2 de octubre Columbus Crew vs. Inter Miami 20:30 Apple TV y FS1 5 de octubre Toronto FC vs. Inter Miami 20:30 Apple TV 19 de octubre Inter Miami vs. New England Revolution 19:00 Apple TV