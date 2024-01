La gran atracción de la gira del Inter Miamide Lionel Messi por medio oriente tierras asiáticas era el duelo que tenía pactado a disputar el próximo jueves 1 de febrero en el Kingdom Arena de Riyadh ante el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo. Sin embargo, el portugués sufrió una lesión en su pantorrilla y desde Arabia aseguran que no dirá presente en el amistoso.

El Al-Nassr se encontraba en Shanghai, a la espera de los dos amistosos que el club iba a disputar en los próximos días en tierras chinas. Los árabes tenían pactados partidos frente a Shanghai Shenhua, este miércoles, y el domingo frente al Zhejiang.

De esta forma, el Al-Nassr tomó la decisión de dejar China y volver a Arabia inmediatamente. También confirmaron que reembolsarán todo el dinero de las entradas que habían sido ya adquiridas para estos dos amistosos.

Los encuentros no han sido cancelados, destacó el club árabe, sino postergados, y aseguraron que regresarán cuando el calendario se los permita y Cristiano Ronaldo esté en plenas condiciones.

Los fanáticos chinos irrumpieron en el hotel del Al-Nassr

En las últimas horas comenzaron a circular algunos videos de fanáticos chinos que, al enterarse de la noticia, se acercaron furiosos al hotel donde se hospedaba el Al-Nassr. Ante esto, la organización realizó una conferencia de prensa y el propio Cristiano Ronaldo tomó la palabra:

“No cancelaremos los partidos, sólo los pospondremos. Quiero volver aquí, a su país y lo haremos”, le aseguró Cristiano a los fanáticos chinos. “Lamentablemente tengo una lesión, pero esto es parte del fútbol, es parte de mi vida”, reconoció.

“Amo este país, me encanta estar aquí con ustedes y quiero jugar para ustedes”, declaró CR7. “No estén tristes, yo ciertamente lo estoy. He venido a China desde 2003, 2004, por lo que me siento como en una segunda casa aquí”, cerró.

Qué pasará con el amistoso contra Inter Miami

La lesión de Cristiano Ronaldo parece seria, pero de momento el club se ha limitado a postergar los partidos en China. No obstante, no han dado comentarios oficiales sobre el partido del próximo jueves ante Inter Miami.

El amistoso entre el club árabe y el norteamericano había sido promocionado como el ‘Last Dance’ entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, luego de que ambos tomaran rumbos sumamente diferentes al dejar el fútbol de primer nivel europeo.

Desde Arabia aseguran que Cristiano Ronaldo se mantendrá al margen del partido frente al elenco de la Florida, lo cual será ciertamente un golpe mayúsculo para el atractivo del encuentro. Aún así, todavía queda ver el resultado de los estudios, y la confirmación del nivel hasta el cual se extiende la lesión que tiene el portugués en su pantorrilla.

Por lo pronto, el Inter Miami, que viene de caer frente al FC Dallasen Texas, viajará a Arabia en las próximas horas y primero tendrá que enfrentarse al líder de la Saudi Pro League, el Al-Hilal, en un partido que se jugará el lunes en el Kingdom Arena.