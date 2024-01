La máxima rivalidad a nivel individual de este juego cruza los dedos por estas horas. Desde Arabia Saudita diversos portales desvelan que Cristiano Ronaldo puede perderse el amistoso con Lionel Messi para febrero. Problemas de último minuto para el luso por Al-Nassr pensando en el choque pactado para el 1 de febrero. Inter de Miami llegará pronto a la Riyadh Season 2024.

Las piernas del astro portugués venían siendo cuidadas al límite por Al-Nassr. Los últimos entrenamientos de CR7 permitieron ver una venda en su derecha que ahora tendría explicación. Arabic Sports reporta que Ronaldo sufre una lesión en el gemelo que como mínimo tendrá al goleador por fuera de los terrenos de juego en un periodo de dos semanas. Los amistosos con Shanghái Shenhua o Zhejiang, en el aire ahora mismo. El peor de los pronósticos indica una baja de tres semanas para el ex Real Madrid, Juventus o Manchester United.

Las molestias musculares habrían sido el inicio del problema. Al-Nassr no juega desde el pasado 30 de diciembre y recién comenzó la pretemporada como ocurre con Inter Miami. El amistoso contra Lionel Messi en lo que muchos catalogan como The Last Dance, con los dedos cruzados pensando en ver a CR7 en optimas condiciones sobre el césped. Ya se vieron las caras en la Riyadh Season en el pasado y con victoria para el argentino por 5-4 cuando este se encontraba en PSG.

La mala suerte aparece hasta 12 meses después. Es el tiempo que ha pasado desde la última lesión confirmada de CR7. Desde noviembre del 2023 que se reportaba un Cristiano Ronaldo baja de manera oficial. A solo un par de semanas del choque con Messi, Luis Suárez, Sergi Busquets o Jordi Alba, una dolencia en el gemelo por Riad pone en duda según los reportes su participación en el choque del año por Oriente Medio.

Ambos equipos se preparan la cita en una gira por Asia donde todo va alrededor de sus figuras. Tanto por Arabia o Estados Unidos envían a sus planteles rumbo a China de cara a recaudar dinero antes del duelo pactado para el 1 de febrero en la ciudad de Riad. El Kingdom Arena espera y cruza los dedos por un Cristiano Ronaldo baja a corto plazo. La máxima rivalidad a nivel individualidad de este juego espera para poder despedirse como se merece.

El historial entre ambos

38 veces se han medido a lo largo de sus carreras luso y argentino cuando la cosa era oficial. 16 victorias para La Pulga y 10 para CR7 en este sentido. Si hablamos solo del plano amistoso, el historial habla de dos triunfos para Lionel Andrés y uno para el delantero de Madeira. El de Riad supone el cuarto asalto a modo de espectáculo o preparación.

Dos físicos a cuidar como nunca

La Federación Internacional de historias y Estadística de Fútbol (IFFHS) publicaba días atrás los datos para entender en que presente llegan ambos cracks. Cristiano es quien más choques oficiales ha disputado desde el año 2000 con un total de 1204 batallas. Segundo lugar para el portero de Fluminense Fabio con 1202 presentaciones. En tercera posición surgen las 1056 disputas de Dani Alves. En cuanto a Messi se refiere, este aparece cuarto con 1047.