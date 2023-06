Luego de terminar la temporada con el Paris Saint Germain y marcharse con el pase en su poder por no renovar su contrato, Lionel Messi confirmó que no regresará al FC. Barcelona, y que jugará en el Inter Miami, club de la Major League Soccer de los Estados Unidos.

En diálogo con Mundo Deportivo y Sport, el capitán de la Selección Argentina reveló el motivo por el cual no regresó al Blaugrana, debido a que no estaban dadas las condiciones para inscribirlo, y también explicó por qué decidió seguir su carrera en la liga estadounidense, a pesar de tener ofertas del fútbol europeo.

“Fue una etapa muy fea. Llegábamos con la ilusión de cada año, de volver a arrancar a entrenar y los nenes con sus colegios y sus rutinas. Cuando estaba todo para firmar, de la noche a la mañana, no se pudo hacer y me comunican que no es posible y me tengo que ir del club. Tuve que empezar a correr y a buscar equipo, tomar una decisión a la apurada y pasar por todo lo que pasamos que fue duro”, comenzó explicando sobre su adaptación y la de su familia a Francia.

Y agregó: “Fueron dos años en los que no era feliz, no disfrutaba, y eso afectaba mi vida familia, me perdía mucho de la vida de mis hijos en el cole. En Barcelona los iba a buscar, aquí lo hice mucho menos, compartía menos actividades con ellos”.

Por otro lado, explicó el motivo de su decisión: “Pasa por ahí también, para reencontrarme, entre comillas, con mi familia, con mis hijos, y disfrutar del día a día. Tuve la suerte de conseguir todo en el fútbol y ahora va un poco más allá de lo deportivo, que también me interesa y mucho, pero mucho más lo familiar”.