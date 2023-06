La herida que Messi no pudo cerrar en Barcelona y su GRAN deseo: "Me gustaría tener..."

La figura de Lionel Messi siempre hará retumbar al mundo futbolístico. El mejor jugador del mundo confirmó que no regresará a Barcelona porque emigrará a Inter Miami, pero también tuvo un momento en el que pudo disparar con munición pesada contra Joan Laporta.

A pesar de que Jorge Messi, su padre y representante, se reunió con el máximo mandatario del club catalán, no hubo chance alguna de que la Pulga regresara a la institución donde es el máximo ídolo de la historia.

Después que pasaran dos años de su salida del Blaugrana, Messi se refirió a lo que le provocó la decisión que tomó Laporta, quien lo traicionó y, una vez más, volvió a tener declaraciones en donde buscaba exponer al argentino. Su regreso a Barcelona era inviable, porque debían reducir salarios y también deshacerse de varios contratos, y era algo que el futbolista no deseaba para no generar un mal clima dentro del vestuario. Pero más allá de ello, recordó lo que fue su salida.

En la entrevista que le brindó a Sport y Mundo Deportivo, al rosarino le consultaron si su relación con el elenco español era una herida abierta que no dejaba de sangrar. Y fue categórico: “Un poco sí, un poco sí… Por lo que decía antes. Por no poder despedirme de la gente como me hubiese gustado. Como creo que me hubiese merecido. Como también merecían e hicieron los jugadores que nombré. Me hubiese gustado irme de esa manera. Por un lado había quedado un runrún feo. Yo había sido el malo de la película y eso tampoco me gustaba mucho porque no había sido así. Por eso me gustaría tener en algún momento una despedida de verdad con la gente que tanto vivimos y disfrutamos y padecimos también. Fueron muchísimos años juntos, y me gustaría despedirme como lo siento” , manifestó Messi.

En el futuro, la dirección de Barcelona no estará siendo liderada por Laporta, por lo que el capitán de la Selección Argentina desea tener un regreso al club que le dio la chance de transformarse en futbolista profesional: “Sí, obviamente que sí me gustaría estar cerca del club. Es más, voy a vivir en Barcelona. Es una de las cosas que tenemos clarísimo con mi mujer, mis hijos. Ojalá, no sé en qué momento ni qué ni cuándo pero ojalá algún día pueda aportar algo al club y ayudar porque es un club que amo como siempre dije. Agradezco el cariño que tuve de la gente durante mi carrera y me gustaría estar otra vez acá, sí”, completó.