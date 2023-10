Mientras se especula que Lionel Messi vuelva a sumar minutos en la MLS en el partido entre Inter Miami y Cincinnati programado para el sábado 7 de octubre, poco menos de una semana antes que la Selección Argentina reciba a Paraguay por la tercera fecha de las Eliminatorias de CONMEBOL, un mensaje publicado por un miembro de su entorno encendió una nueva señal de alerte y generó nueva incertidumbre en relación a su estado físico.

“La evaluación médica hoy en Leo es delicada. Existe el riesgo de que deje de jugar durante unos 4 meses, pero el plan continúa. Quiere intentar jugar contra Cincinnati y luego jugar con Argentina la próxima semana. Todos esperamos que mejore cada día y la evaluación es cada día. Buenas noches a todos ustedes”, escribió en una historia de Instagram Alessandro Dossetti, un colaborador italiano del capitán de la Selección Argentina, quien suele acompañarlo a diferentes eventos y compromisos comerciales.

Se sabe que el problema físico que viene acarreando Messi y que lo llevó a perderse los últimos tres partidos con Inter Miami, incluida la final de la US Cup en que el equipo fue derrotado por Houston Dynamo, responde a una vieja cicatriz en el isquiotibial de su pierna derecha.

“En las imágenes de cuando vino de la Selección no tenía lesión. Yo creo que no hay lesión muscular, pero eso lo estoy diciendo por una conversación con él. Hay que determinar en los próximos días cómo continuar” , había señalado al respecto Tata Martino.

Hoy juega Inter, otra vez sin Messi

Las Garzas afrontarán este miércoles su cuarto partido consecutivo sin disponer de Lionel Messi, ante Chicago Fire en condición de visitante. El equipo que conduce Gerardo Martino no sumó victoria en ninguno de los tres duelos anteriores, ante Orlando City y New York City por la MLS, y ante Houston Dynamo por la final de la US Cup.

¿Cómo ver los partidos del Inter de Messi?

Los encuentros de la Major League Soccer y los torneos que dispute el equipo de Lionel Messi se ven en vivo y en exclusiva por Apple TV.