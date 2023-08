En más de una oportunidad luego de confirmar su salida del Paris Saint Germain, Lionel Messi reconoció que no la pasó bien en tierras francesas, debido a que no esperaba salir del Barcelona y porque no pudo terminar de adaptarse junto a su familia.

Además de esto, otro factor que complicó la estadía del argentino en el equipo capitalino fue la actitud de sus ultras, quienes en reiteradas ocasiones le hicieron sentir el rigor, silbándolo en el Parque de los Príncipes y cantando en contra suyo en la sede del club.

Ahora, esta historia sumó un nuevo y extraño capítulo, ya que viajaron a Miami, la nueva residencia de Messi, llegando al Estadio DRV PNK, la cancha del Inter, para dejarle una pancarta gigante en la entrada, que rápidamente se hizo viral en las redes sociales.

“Messi: finalmente te liberaste de los rudos”, dice esta bandera que colgaron en la previa del duelo como visitante del Inter Miami contra New York Red Bulls por la fecha 28 de la MLS. Además, en el duelo del PSG frente a Lens, pusieron la misma pancarta para Neymar, quien se fue al fútbol de Arabia Saudita.

¿Cuántos partidos jugó Messi en el PSG?

En sus dos temporadas, el delantero argentino disputó 75 partidos.

¿Cuántos goles hizo Messi en el PSG?

32 fueron los goles que anotó en los 75 partidos que jugó, y además, aportó 35 asistencias.