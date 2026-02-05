La decisión de Lamine Yamal con Lionel Messi de cara a la Finalisisma

En poco menos de dos meses la Selección Argentina estará disputando su tercera Copa de Campeones UEFA – Conmebol, conocida popularmente como Finalissima (así la bautizó la prensa italiana en 2022 y fue adoptado por el resto del ambiente futbolístico y periodístico) y que en sus dos primeras ediciones llevó el nombre de Copa Artemio Franchi.

En 1993 venció por penales a Dinamarca en el Estadio José María Minella de Mar del Plata, en 2022 superó 3 a 0 a Italia en Wembley y ahora será el turno de enfrentarse a España, el próximo viernes 27 de marzo en el Estadio Icónico de Lusail de Doha, Qatar (mismo recinto en el que jugó 5 partidos en el Mundial 2022, entre ellos la Final con Francia).

Al respecto de este cruce entre el vigente campeón de la Copa América y el actual ganador de la Eurocopa, el que tomó una decisión determinante para evitar especulaciones y todo tipo de rumores fue Lamine Yamal, figura del FC Barcelona, que ya se ganó un lugar indiscutido en el plantel que comanda el entrenador Luis De La Fuente.

Conforme al periódico Sport (el medio de comunicación más cercano al club blaugrana), el atacante culé buscará eludir los contactos con la prensa tanto local como internacional hasta la fecha del enfrentamiento con la Selección Argentina, en pos de esquivar que le hagan preguntas o escuchar comparaciones con Lionel Messi.

Aparentemente, es una estrategia por parte del propio futbolista (que recién cumplirá 19 años el próximo 13 de julio, en medio de las Semifinales de la Copa del Mundo 2026) y su entorno, para evitar que aumenten las analogías que escucha con el capitán del combinado albiceleste desde su irrupción en la primera división del FC Barcelona (el 29 de abril del 2023).

Los amistosos de Argentina y España después de la Finalissima

La Selección Argentina ya tiene pautado jugar un partido amistoso con Qatar, después de la Finalissima con España, el martes 31 de marzo, también en el Estadio Lusail. Asimismo, 24 horas antes, la Roja, en el mismo recinto, chocará con Egipto, todo bajo el Qatar Football Festival que ofrecerá en la fecha FIFA otros encuentros como Arabia Saudita vs. Egipto (26/3), Qatar vs. Serbia (26/3) y Serbia vs. Arabia Saudita (30/3).

