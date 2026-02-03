”Lamine Yamal es un gran jugador, pero no es crack”

Lamine Yamal, de momento, no está haciendo el recorrido que necesita para ganar el Balón de Oro que se le escapó la temporada pasada (fue segundo detrás de Ousmane Dembélé), pero con 13 goles y 13 asistencias y el título de la Supercopa de España, se mantiene en carrera para el galardón de cara a la segunda etapa de la temporada en la que se definirá LaLiga, la Copa del Rey y, principalmente, la Champions League.

Sin embargo, para Claudio Husaín, contrariamente a lo que consideran en Europa en donde muchos lo ven como el sucesor de Lionel Messi, el joven futbolista culé no puede ser considerado como un fuera de serie: ”No es crack, es un gran jugador. Y el triplete puede ganarlo, porque es fútbol y puede pasar cualquier cosa”.

Enseguida, el Turco fue interpelado por sus compañeros del programa Futbol Total que se emite por DSports. Le remarcaron las cifras que acumula en el Barcelona (38 goles y 47 asistencias en 134 compromisos), pero el ex Vélez y River replicó: ”Para un crack, como creen ustedes que es, es poco. Tiene la 10 del Barça, ¿sabés quién usó la 10 del Barcelona?”.

La discusión derivó en la comparación con Ansu Fati, que después de un breve paso por el Brighton desembarcó en el Móncao. ‘‘¿Y dónde está Ansu Fati? ¿En el Mónaco? Bueno, no sé si el mismo camino, pero Lamine Yamal va a tener un camino parecido. No me crean ahora, Ansu Fati fue el 10 del Barcelona tres temporadas”, sentenció el Turco Husaín.

Los números de Lamine Yamal en Barcelona y la Selección de España

Lamine Yamal recién cumplirá 19 años el próximo 13 de julio. Sin embargo, ya acumula 134 partidos con el Barcelona y 23 con la Selección de España. Y no solo eso. En sus vitrinas ya exhibe 6 títulos. Con el Barça alzó dos títulos de la Liga de España, dos Supercopas de España y una Copa del Rey. Mientras que con La Roja (con la que registra 6 anotaciones) fue parte del plantel que se consagró en la Euro 2024.

Asimismo, está claro que Luis De La Fuente lo incluirá en la lista de 26 convocados del combinado del país de la Península Ibérica para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Por otro lado, en cuanto a los reconocimientos individuales, Lamine fue coronado con el Trofeo Kopa (el premio para los futbolistas sub 21 en la ceremonia del Balón de Oro) 2024 y 2025 y con el Golden Boy 2025, entre otras 14 distinciones.