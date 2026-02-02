España confirma la baja de un titular para la Finalissima vs. Argentina

Mikel Merino, uno de los pilares de Arsenal de Mikel Arteta y de la Selección de España que conduce Luis De La Fuente, deberá someterse a una operación en las próximas horas debido a una lesión ósea que sufrió la semana pasada en el encuentro con el Manchester United por la fecha 23 de la Premier League de Inglaterra.

De esta manera, el mediocampista (aunque también hace las veces de delantero) de 29 años, muy posiblemente se perderá la Finalissima del viernes 27 de marzo en el Estadio Icónico de Lusail de la ciudad de Doha, Qatar, contra la Selección Argentina, debido a que el propio club gunner reconoció que el futbolista precisará de un tiempo extenso para lograr su recuperación.

“Después de sufrir una lesión en el pie hacia el final de nuestro partido contra el Manchester United el pasado 25 de enero, evaluaciones posteriores y revisiones especializadas han confirmado que Mikel Merino tiene una lesión ósea en su pie derecho”, advirtió el Arsenal, mediante sus cuentas de redes sociales oficiales, a raíz del jugador que este sábado se ausentó ante el Leeds.

En esa misma línea, la institución de Londres remarcó el plazo de la rehabilitación de Merino: ”Mikel será operado en los próximos días y después comenzará su programa de recuperación y rehabilitación. Se espera que Mikel esté de baja durante un periodo prolongado, con el objetivo de volver a entrenar con normalidad antes del final de la temporada. Todos estamos totalmente centrados en apoyar a Mikel para asegurar que recupere su forma física lo antes posible”.

En España temen que Mikel Merino también se pierda la Copa del Mundo 2026

En poco más de 4 meses estará comenzando la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 (será el 11 de junio en el Estadio Azteca entre el combinado mexicano y su par de Sudáfrica). Por lo que el panorama que plasmó el Arsenal respecto a la lesión de Mikel Merino no le deja a España ser demasiado optimista.

Es decir, es posible que Luis De La Fuente, entrenador de la Roja, no pueda contar con el volante, pero anhelan con que los tiempos ayuden para que llegue al Mundial. Vale mencionar que el elenco del país ibérico tendrá su debut el 15 de junio contra Cabo Verde (además el 21 se mide a Arabia Saudita y cierra la primera fase con Uruguay el 26).

De igual modo, España mantiene otras opciones de categoría para conformar el mediocampo, tales son los nombres de: Martín Zubimendi (Arsenal), Pablo Barrios (Atlético de Madrid), Fabián Ruiz (PSG), Fermín López (FC Barcelona), Dani Olmo (FC Barcelona), Aleix García (Bayer Leverkusen) y Pablo Fornals (Real Betis).

