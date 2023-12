A Inter Miami no le alcanzó para salir del último lugar de la Conferencia Este y clasificar a los Playoffs, pero eso no impidió que fueran reconocidos por la MLS con varios premios. Una de estas distinciones fue indudable no vincularla con el guardaespaldas de Lionel Messi, quien al enterarse del reconocimiento no dudó en enviarle un firme mensaje a la liga de Estados Unidos con una épica reacción.

Leo Messi bajaba del autobús de Inter Miami y no daba más de un par de pasos cuando Yassine Cheuko aparecía detrás de él. ¿Quién era aquel sujeto de 1.77 metros de altura y 85 kilos de peso que llevaba la ropa oficial del equipo norteamericano? Una fuerte narrativa se iba a instalar al respecto.

Del guardaespaldas de Messi se llegó a decir que era un exintegrante de la Fuerzas Armadas de Estados Unidos y experto en artes marciales mixtas. En cada partido de Inter Miami lo empezaba a demostrar porque nadie, casi nadie se le podía ni siquiera acercar al jugador argentino.

Algunas de las víctimas, metafóricamente hablando, de Yassine Cheuko fueron la camiseta de la Selección Argentina y un joven hincha del FC Barcelona que intentó abrazarse y tomarse una foto con Lionel Messi en el partido contra Los Angeles FC del 3 de septiembre de 2023.

La popularidad del guardaespaldas de Messi no paraba de crecer y el portal The Athletic, de Estados Unidos, reveló toda su verdad: “Vino desde París con Leo, donde también fue su guardaespaldas mientras estuvo en el PSG. Cheuko no fue el elegido a mano por David Beckham para proteger a Lionel Messi en Miami. Cheuko conoce a Messi desde hace años, y trabajó como seguridad en el PSG por cinco años, incluso desde antes de que Messi llegue al club desde el Barcelona”.

‘El Tata’ Martino contó la verdad sobre el guardaespaldas de Messi

A pesar de que Gerardo ‘El Tata’ Martino reveló sobre Yassine Cheuko que “jamás estuvo en Estados Unidos. No estuvo en la guerra, ni en parte de la milicia de Estados Unidos. Todos esos reportes sobre él en las últimas semanas son falsos”, el guardaespaldas de Lionel Messi fue la cara más visible de la seguridad de Inter Miami que llevó al equipo de David Beckham y los hermanos Jorge y José Mas a ganar el premio como Club Seguridad del Año 2023. Ya llegó una reacción al respecto.

La reacción del guardaespaldas de Messi al saber que fueron el club seguridad del año

Nada mejor para presumir un premio que hacerlo público frente a tus más 295.000 seguidores en Instagram, Leo Messi y Antonela Roccuzzo hacen parte de ellos. Yassine Cheuko compartió la foto en la que la liga de Estados Unidos hizo oficial a Inter Miami como ‘El Club Seguridad del Año 2023’ y reaccionó con el siguiente mensaje emotivo: “Gracias a nuestro equipo de seguridad. gracias a la MLS”.

El salario que gana Yassine Cheuko como guardaespaldas de Leo Messi

Aunque se instaló la narrativa que hace un trabajo que le impide a Leo Messi pasar desapercibido en Estados Unidos, a Yassine Cheuko no le va nada mal como guardaespaldas del jugador argentino, ya que gana un salario mensual de US$250.000, según los portales The Distin y El Heraldo Deportes. Unos tres millones de dólares al año.