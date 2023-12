Suma y sigue. Lionel Messi parece sentirse muy cómodo en la cima del fútbol mundial porque a menos de un año de haber ganado con la Selección Argentina el Mundial de Qatar 2022 recibió un nuevo premio. La Revista Times le dio a Leo la distinción como el Atleta del Año 2023 y detallaron tanto el impacto del jugador argentino que hasta mencionaron a su guardaespaldas, Yassine Cheuko.

Pero no fue precisamente para elogiarlo… Desde que Messi empezó a aparecer de manera pública como jugador de Inter Miami, Cheuko se hacía presente casi todo el tiempo, y la pregunta del millón de dólares pasó a ser cuál era la identidad de aquel personaje de 1.77 metros de altura y 85 kilos de peso.

En primera instancia, se instaló la narrativa que Yassine Cheuko era exintegrante de las Fuerzas Armadas de la Marina de Estados Unidos. Incluso, se llegó a decir que había estado en la guerra. Con razón nadie se le acercaba a Leo Messi. Sin embargo, toda la verdad la iba a revelar el portal The Athletic y Gerardo ‘El Tata’ Martino, el entrenador de Inter Miami.

“Cheuko no fue el elegido a mano por David Beckham para proteger a Lionel Messi en Miami. Cheuko conoce a Messi desde hace años y trabajó como seguridad en el PSG por cinco años. Incluso desde antes de que Messi llegue al club desde el Barcelona”, publicó el portal The Athletic y ‘El Tata’ Martino agregó: “Él jamás estuvo en Estados Unidos. No estuvo en la guerra, ni en parte de la milicia de Estados Unidos. Todos esos reportes sobre él en las últimas semanas son falsos”.

Con la verdad de Yassine Cheuko sobre la mesa, cada vez era más habitual verlo caminar al borde de la cancha mientras que Inter Miami jugaba por si algún hincha salía de las tribunas para abrazar a Messi. Hasta se dio el lujo de darle un pase al jugador argentino cuando iba a cobrar un tiro de esquina. La labor del guardaespaldas de Leo iba tener una crítica en tono de acusación. ¡Oh, oh!

La acusación al guardaespaldas de Messi tras el último premio de Leo

Luego de que la Revista Times eligiera a Lionel Messi como el Atleta del Año 2023, el portal de este medio público un artículo el 5 de diciembre en el que acusó de manera pública a Yassine Cheuko de no permitir que el jugador argentino pasara de manera desapercibida en Estados Unidos. “Al aterrizar en Florida, Messi hizo todo lo posible para pasar desapercibido. (No es una tarea sencilla cuando un guardaespaldas te sigue de arriba abajo por la banda durante los partidos y aparecen murales con tu imagen por toda la ciudad)”, escribió Sean Gregory, de la Revista Times. ¿Tiene razón?

La popularidad de Yassine Cheuko le trajo problemas en redes sociales

No había acabado de desempacar la maleta luego de acompañar a Leo Messi a la ceremonia para recibir el octavo Balón de Oro en Francia, cuando su nueva popularidad le trajo problemas a Yassine Cheuko. “Falso, no tengo TikTok”, publicó en Instagram el guardaespaldas del jugador argentino para denunciar una cuenta falsa que estaba con su nombre y fotos. Siempre hay un antes y después cuando conoces a Lionel.