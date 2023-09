Entre el partido de Eliminatorias de la Selección Argentina ante Bolivia y el último de Inter Miami por la MLS ante Atlanta United, ya son dos los partidos oficiales que se pierde Lionel Messi a causa del agotamiento físico que le ocasionó una larguísima seguidilla de partidos iniciada desde su estreno en el equipo estadounidense el 21 de julio ante Cruz Azul, por la Leagues Cup.

El argentino, además, se había perdido ya el duelo de su equipo ante Sporting Kansas City el pasado 9 de septiembre, pero por encontrarse en plena competencia con la Selección Argentina que conduce Lionel Scaloni. Y hasta el momento, nada garantiza que no vaya a perderse el cuarto partido consecutivo, tercero con Inter Miami, este miércoles ante Toronto FC, equipo que ocupa la última posición en la Conferencia Este de la MLS y, por ende, el único que los dirigidos por Tata Martino tienen por debajo.

Según se avanzó desde los Estados Unidos, recién mañana se definirá si Lionel Messi está o no en condiciones de jugar y todo dependerá de lo que él mismo le manifiesta al entrenador. Más allá de la urgencia por sumar puntos para ilusionarse con ingresar a los playoffs, la premisa en no arriesgarlo especialmente porque el próximo miércoles tocará disputar la final de la US Cup ante Houston Dynamo.

Respecto a la posibilidad de que el mejor futbolista del mundo pueda o no enfrentar a su equipo, el entrenador de Toronto FC Terry Dunfield fue irónico en la rueda de prensa previa al encuentro. “Por suerte ahora vamos a jugar ante un Messi descansado”, respondió ante la consulta. Y agregó: “Estoy seguro que los muchachos están pensando en el partido más que en él”.

¿Y cuál es el plan de Martino?

Como la decisión de ser o no parte del encuentro quedó librada casi con exclusividad a cómo manifieste sentirse Lionel Messi, Gerardo Martino decidió preparar los entrenamientos de los días previos como si este no fuese a jugar, para dar confianza a quienes saldrán al terreno de juego y provocar que en todo caso la presencia del capitán sea un plus anímico para sus compañeros.

¿Cuáles son los próximos partidos de Inter Miami?

Además del duelo de este miércoles ante Toronto, Inter Miami volverá a jugar domingo por la MLS el clásico ante Orlando City y el miércoles siguiente la final de la US Cup ante Houston Dynamo. La maratón de septiembre continuará con un partido el sábado 30, ante New York City.

¿Cómo ver los partidos de Messi en Inter Miami?

Los encuentros de la Major League Soccer y los torneos que dispute el equipo de Lionel Messi se ven en vivo y en exclusiva por Apple TV.

Así marchan las posiciones en la Conferencia Este