Premier League

Revelan detalles de la oferta del Manchester City por Lionel Messi: ”¿Quién te crees que eres?”

Uno de los ayudantes de Mark Hugues, entrenador del Manchester City entre 2008 y 2009, reveló que hicieron un intento por Leo.

Por Germán Carrara

Lionel Messi siempre fue el gran anhelo de los grandes clubes de Europa y de los capitales procedente de Medio Oriente. Sin embargo, su momento de apogeo se desarrolló completo en el FC Barcelona, desde su irrupción en primera división en 2004 hasta mediados del 2021, cuando forzadamente debió abandonar a la institución culé por las complicaciones que afrontaban con el fair play financiero.

Recién ahí se lo vio con otra camiseta en Europa, la del París Saint-Germain, que aún sigue siendo propiedad del qatarí Nasser Al Khelaifi y que le ganó la pulseada a otros pretendientes como Atlético de Madrid, Al Hilal, Inter de Milán y Manchester City, entre otros. Incluso, el elenco inglés ya había tanteado a la Pulga mucho tiempo antes.

Por lo menos así lo reveló Mark Bowen, colaborador de Mark Hugues, el entrenador del conjunto ciudadano entre 2008 y 2009. En el podcast Business of Sport, contó que hubo una oferta ”accidental” -un poco antes de que Sheikh Mansour (jeque de Emiratos Árabes) adquiriera el club- que realizaron al Barcelona por una suma irrisoria para aquel entonces.

Ya casi era el día límite de cierre de mercado y Gary Cook (director deportivo) le dijo a Mark Hughes que los propietarios querían hacer algo. En un momento dado, teníamos que hacer ofertas de 30 millones por jugadores: 30 millones por Berbatov, 30 por Robinho, 30 por Ribery… Simplemente estaban lanzando ofertas a clubes de toda Europa para ver cuál mordía el anzuelo”, rememoró Bowen.

Asimismo, brindó detalles del monto que recibió el Barça por el actual capitán del Inter Miami: “Al final resultó que llegó Robinho. Pero, mientras todo esto sucedía, en un acto en Londres el presidente del Barcelona anunció que el Manchester City aparentemente había ofrecido 30 millones ¡por Messi!“.

Bowen cerró la historia detallando que, por este motivo, se desató un fuerte conflicto entre el presidente Khaldoon Al Mubarak y el director deportivo: “Así que alguien le ha enviado una oferta a Messi. El presidente le escribió rápido diciendo: “¿Quién coño te crees que eres? ¡Retírate, por favor!”.

Por si quedaba alguna duda de que el proceso de Lionel Messi como jugador en Europa estaba cerrado, hace unas semanas tanto el rosarino como el Inter Miami anunciaron que estiraron su vínculo hasta fines del 2028. Es decir, Leo continuará con su carrera profesional, por lo menos, hasta los 41 años y medio.

En síntesis

  • Manchester City ofertó “accidentalmente” 30 millones por Lionel Messi entre 2008 y 2009.
  • Mark Bowen reveló que la propuesta se realizó bajo la gestión de Mark Hughes.
  • Lionel Messi renovó su vínculo con Inter Miami hasta finales de 2028.
Germán Carrara

