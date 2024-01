Inter Miami ya inició su 2024 con los primeros partidos de pretemporada, los cuales tienen como foco que los jugadores lleguen de la mejor manera a la MLS y a la Copa de Campeones de la Concacaf. Eso en el plano futbolístico. Pero del lado comercial, la institución también se movió con nuevos acuerdos que respaldarán al elenco de Gerardo Martino en este nuevo proceso lleno de desafíos (también deberán afrontar la Leagues Cup y la Copa Interamericana).

En ese marco, este martes por la noche en Florida se celebró, con la presencia de Lionel Messi, una nueva alianza en la que Royal Caribbean International, prestigiosa cadena de cruceros, firmó un acuerdo con el Inter Miami, club que hoy representa ante el mundo a la ciudad portuaria más promocionada de los Estados Unidos. De ahí, la importancia de esta coalición.

Tanto Leo como el resto de los integrantes del plantel que comanda el Tata Martino se arrimaron al puerto para participar de la tradicional ceremonia de bautizo de un nuevo barco, en este caso, el Icon of the Seas, el crucero más largo del mundo (365 metros), el cual zarpará formalmente por primera vez este fin de semana.

“Sobre todo me gustaría agradecer a todos en Royal Caribbean por concederme este honor. Es un gran orgullo para mí por que sé todo lo que significa este barco para la ciudad de Miami y para el mundo entero. Así que sin más, nombro a este barco Icon of the Seas. Que Dios lo bendiga y a todos los que naveguen en él”, expresó Lionel Messi que colocó un balón en un escenario para dar inicio a la habitual ruptura de una botella de champagne contra la proa.

Inter Miami aprovechó el evento para estrenar su nueva indumentaria

Dentro del mismo evento de la inauguración, los jugadores del Inter Miami ingresaron al crucero y se dirigieron hacia el teatro. Allí se llevó a cabo la presentación de la indumentaria que el Inter Miami vestirá durante las competencias que afronte a lo largo del 2024. La nueva versión en negro con vivos rosas tendrá el logo de la reconocida compañía de cruceros a la altura del pecho.

¿Cómo sigue la pretemporada del Inter Miami?

Ahora, el Inter Miami estará viajando a Asia para disputar cuatro encuentros amistosos. Primero en la zona de Medio Oriente, ante el Al Hilal el lunes 29 de enero y contra el Al Nassr el jueves primero de febrero (está en duda la presencia de Cristiano Ronaldo, dado que sufrió una lesión, por la cual el elenco saudí debió suspender dos amistosos que tenían en China).

Luego, el conjunto del Tata Martino emprenderá su camino hacia China para estar en el choque con el Hong Kong XI el domingo 4 de febrero. Y horas más tarde visitará Japón para el partido vs. Vissel Kobe del miércoles 7. Cerrará la etapa de preparación contra Newell’s Old Boys de Rosario el jueves 15 de febrero como local en el DRV PNK Stadium.