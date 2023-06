El pasado miércoles se dio el bombazo más grande posible respecto al mercado de pases: Leo Messi se decidió y, desde julio, será nuevo jugador del Inter Miami de la MLS, poniéndole un broche final a su eterno paso por Europa debido a no renovar su vínculo con el PSG y tras la negativa de su regreso a Barcelona.

Claro, el siete veces Balón de Oro se refirió a que no iba a aceptar ofertas de otros clubes del fútbol europeo que no sean el Barça y, en ese sentido, solo le quedaba en su destino elegir a Estados Unidos o Arabia Saudita. Y contemplando que en su futuro no solo evalúa lo futbolístico, sino también lo familiar, la MLS terminó por decantar como su próximo destino.

Con Inter Miami último en la liga estadounidense y con la premisa de brindarle a Messi todas las comodidades deportivas, desde las oficinas del club que pertenece a David Beckham ya han activado las negociaciones de varios futbolistas de jerarquía e incluso, viejos amigos y ex compañeros de Leo durante su carrera.

Luego de tener “con un pie y medio adentro” a Sergio Busquets, en las últimas horas el periodista Fabrizio Romano confirmó que otro amigo de Messi como Jordi Alba también se encuentra cerca de seguir su carrera en Inter Miami.

Concretamente, el jornalista italiano reveló que el club mantiene “conversaciones activas” con el lateral izquierdo español y que la chance de su arribo a la MLS es factible. Sin embargo, también posee opciones desde Arabia Saudita y por eso, definirá en los próximos días su futuro.