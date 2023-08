A falta de dos días de lo que será la primera final que disputará con el Inter Miami, como visitante en Tennessee ante Nashville, por la Leagues Cup, Lionel Messi habló con los medios en conferencia de prensa, en la que palpitó este importante duelo para su equipo.

Por otro lado, al confirmarse que está ternado junto a Kevin De Bruyne y Erling Haaland como mejor jugador de Europa en la temporada 2022/23, el capitán de la Selección Argentina fue consultado sobre la posibilidad de ganar un nuevo Balón de Oro en su carrera, y respondió sin filtro.

“Yo creo que, como lo dije a lo largo de mi carrera, si bien es un premio muy importante por lo que significa el reconocimiento, porque es uno de los premios más lindos de los individuales, nunca le di importancia entre comillas, lo más importantes para mí siempre fueron los premios colectivos, a nivel grupal”, comenzó.

Y agregó: “Tuve la suerte de haber conseguido todo en mi carrera y te podes imaginar que después de haber conseguido el Mundial, que era lo que me faltaba, mucho menos estoy pensando en ese premio. Mi premio más grande fue ese y estoy disfrutando de mi momento, y la verdad que no lo pienso. Si llega bien, sino, no pasa nada. Tuve la suerte de haber conseguido todos mis objetivos que me fui planteando en mi carrera y ahora tengo objetivos en este club, que vinimos para eso, para ayudarlo a conseguir títulos”.

¿Cuántos balones de oro ganó Messi en su carrera?

El argentino ganó 7 balones de oro en su carrera (2009,2010,2011,2012,2015,2019 y 2021), siendo el máximo ganador del mismo.

¿Cuándo es la gala del Balón de Oro?

Se llevará a cabo el lunes 30 de octubre en el Théâtre du Châtelet de París.