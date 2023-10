Acostumbrado a ser el mejor de todos, poco le importa a Messi la edad que pueda tener. Con 35 años se hizo cargo del liderazgo de la Selección Argentina, lo sigue haciendo, y no solo ganó el Mundial, sino que también se destacó en un PSG totalmente olvidable.

Un rendimiento espectacular a lo largo de toda la temporada 2022/23 que empuja a que Lionel Messi sea el candidato ideal a quedarse con el Balón de Oro de France Football que se entregará este lunes desde las 15 horas de argentina a través de la plataforma de Star+.

Con 38 goles en 51 partidos disputados (21 con la camiseta del PSG y 17 con la de la Selección), Messi tiene como ventaja totalmente diferencial sobre sus competidores haber ganado la Copa Mundial de la FIFA 2022 siendo figura total de la Selección Argentina.

De esta manera, durante la gala que se llevará a cabo en el Théâtre du Châtelet de París, Lionel Messi ya se prepara para lo que sería su octavo Balón de Oro según han confirmado algunos periodistas que habría conocido los resultados de la votación de antemano.

¿Quiénes pueden arrebatarle el Balón de Oro a Messi?

Si bien el argentino es el gran candidato, hay dos nombres que completaron una temporada espectacular y también serían merecedores del premio. En primer lugar, el que menos chances tiene, está Kylian Mbappé. Siendo el goleador de la Copa del Mundo y la figura de Francia, el delantero convirtió 41 goles en 43 partidos con PSG.

Por otro lado, el que inmerecidamente llegó a una definición imposible con Messi es Erling Haaland. Con 52 goles en 53 partidos disputados, el noruego ganó la triple corona junto a Julián Álvarez en Manchester City (Premier League, Champions League y FA Cup) siendo la principal figura del equipo.

Los argentinos nominados al Balón de Oro 2023

Así como aparece Lionel Messi, los otros argentinos que esperan acabar lo más alto que se pueda en la lista de los mejores 30 del mundo son: Emiliano Martínez, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. Nombres sobre los cuales hay también muchas expectativas.

Mientras Julián y Lautaro no tienen chances reales de quedarse con el Balón de Oro, Dibu Martínez si puede hacer historia ya que está entre los mejores arqueros para el Trofeo Yashin. Siendo de los mejores arqueros del mundo, el argentino buscará repetir lo logrado en los premios The Best de FIFA.

+ Balón de Oro 2023: cómo verlo por TV

Comenzando a las 15 horas de la argentina, la ceremonia donde se entregará el premio se podrá ver por la plataforma Star+ mientras que también se podrá encontrar desde la señal de ESPN en la guía televesiva.

+ Todos los nominados al Balón de Oro 2023

Lionel Messi (Inter Miami) Kylian Mbappé (PSG) Lautaro Martínez (Inter de Milan) Erling Haaland (Manchester City) Emiliano Martínez (Aston Villa) André Onana (Manchester United) Josko Gvardiol (Manchester City) Karim Benzema (Al Ittihad) Jamal Musiala (Bayern Múnich) Mohamed Salah (Liverpool FC) Jude Bellingham (Real Madrid) Khvicha Kvaratskhelia (Napoli) Ruben Dias (Manchester City) Julián Álvarez (Manchester City) Nicolo Barella (Inter de Milan) Yassine Bounou (Al Hilal) Martin Odegaard (Arsenal) Ilkay Gündogan (FC Barcelona) Vinicius Junior (Real Madrid) Rodri (Manchester City) Antoine Griezmann (Atlético Madrid) Robert Lewandowski (FC Barcelona) Kim Min-Jae (Bayern Munich) Bukayo Saka (Arsenal) Randal Kolo Muani (PSG) Kevin de Bruyne (Manchester City) Bernardo Silva (Manchester City) Luka Modric (Real Madrid) Victor Osihen (Napoli) Harry Kane (Bayern Munich).

