Tevez habló de Messi: "A medida que se acerque el Mundial, se va a ir dando cuenta que no es el mismo"

Carlos Tevez se tomó un momento en la conferencia de prensa que brindó previo al que será su segundo partido como entrenador de Independiente, este mismo sábado visitando a Gimnasia y Esgrima de La Plata, para referirse a la actualidad de Lionel Messi como jugador de Inter Miami y a su futuro en la Selección Argentina.

“Está contento, feliz con su familia. En Miami encontró la tranquilidad y felicidad de poder hacer las dos cosas: familia y fútbol. Lo demuestra en la cancha. No me sorprendió su llegada. Lo conozco y sé que en los dos últimos años sufrió mucho en París, al igual que su familia. A la edad que tiene él, cuando llega el momento de decidir tira más la familia que otra cosa”, empezó diciendo sobre su llegada y su presente en el fútbol de los Estados Unidos.

Tras el empate sin goles del miércoles ante Nashville, Messi disputará un partido más con Inter Miami este domingo ante Los Angeles FC y luego viajará para incorporarse a los entrenamientos de la Selección Argentina para disputar la primera doble fecha de las Eliminatorias de CONMEBOL.

Se sabe, de todos modos, que el capitán no tiene pensado jugar más allá de la próxima Copa América, torneo que se fijó como su despedida de la Selección Argentina. Sin embargo, hay quienes creen que podría cambiar de parecer y disputar un Mundial más, en 2026, ya que se jugará precisamente en el país donde actualmente vive junto a su familia.

Tevez, sin embargo, opinó que no lo ve como una posibilidad y profundizó sobre las razones que lo llevan a pensarlo: “Yo creo que no… a medida en que va a ir llegando el Mundial, se va a ir dando cuenta de que no es el mismo. Si él está en el Mundial le van a exigir lo mismo que cuando tenía 20 años y por esas cuestiones yo creo que no se va a presentar”, dijo el Apache.

¿Cuándo debuta la Selección Argentina en las Eliminatorias?

El debut de la Selección Argentina en las Eliminatorias de CONMEBOL será este jueves 7 de septiembre recibiendo a Ecuador en el Estadio Monumental. Luego, el 12, visitará a Bolivia en La Paz.

¿Cómo ver los partidos de Messi con Inter Miami?

Los encuentros de la Major League Soccer y los torneos que dispute el equipo de Lionel Messi se ven en vivo y en exclusiva por Apple TV.