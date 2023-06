Pese a que el 2023 quedará en el olvido para el conjunto parisino, el primer semestre de la temporada hacía ilusionar a los hinchas por actuaciones como las que Lionel Messi tenía durante la fase de grupos de la UEFA Champions League.

Grandes actuaciones del capitán de la Selección Argentina que ahora podrían ser premiadas por la UEFA ya que uno de los tantos tantos que marcó Messi en la fase de grupos podría ser elegido como el mejor gol de la edición en la que Manchester City gritó campeón.

Durante la tercera fecha del Grupo H, cuándo PSG visitaba a Benfica en Portugal, Lionel Messi recibió la pelota en la puerta del área grande tras un pase de Kylian Mbappé y, de primera, le pegó con cara interna para colgarla del ángulo más lejano de Vlachodimos.

Ahora, a poco menos de un año desde aquel momento, Messi competirá ante Haaland (VS. Borussia Dortmund), Mbappé, (VS. Juventus), Darwin Nuñez (VS. Real Madrid) y Grimaldo (VS. Maccabi Haifa) por el premio definitivo.

Para poder votar a Lionel Messi en la competencia por el mejor gol de la UEFA Champions League 2022/23, los hinchas que quieran participar solamente deberán loguearse en la pagina de la competencia para dejar su apoyo al capitán de los campeones del mundo.