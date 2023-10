France Football premió una vez más a Lionel Messi con el Balón de Oro, el octavo en sus vitrinas. Este lunes, en el Théâtre du Châtelet de París, el delantero argentino levantó aquella pelota dorada confirmando todos los rumores de las últimas semanas, que lo posicionaban como el ganador del premio de la revista francesa.

El atacante que milita hoy en Inter Miami se quedó con el Balón de Oro por la temporada 2022-23 en la que representó a Paris Saint-Germain, pero que destaca por lo hecho con la Selección Argentina. La conquista del Mundial de Qatar 2022 fue el gran aliado del rosarino para obtener nuevamente el galardón.

Como hace 14 años, la primera vez que se quedó con el premio individual más prestigioso del fútbol, Messi subió al escenario de traje y junto a sus hijos ante la mirada de sus principales competidores. Erling Haaland y Kylian Mbappé, que también tuvieron grandes campañas, quedaron a un paso, ocupando un lugar en el podio.

Luego de la ceremonia, la Pulga atendió a los medios y hubo lugar para un cruce con Ibai Llanos, en vivo desde su canal de Twitch. El streamer español comenzó felicitando a Messi por su nuevo logro, pero el argentino salió con los tapones de punta y le reclamó de frente por una acción del ibérico.

“Gracias, gracias. Igual estoy enojado con vos, no me gustó lo que hiciste el otro día”, disparó Messi. Y luego le explicó: “Eso de que me mandaste mensaje y se lo leíste a todo el público. No te voy a contestar más ahora, porque hacés todo público. No tenés privacidad vos. Yo te contesté bien, de buena onda, y vos me leés adelante de todos”.

“La próxima no te contesto más. Te clavo el visto la próxima”, continuó Leo, ya sin poder disimular la sonrisa. Entre risas, Ibai le preguntó qué significaba para él este Balón de Oro y Messi cerró el reproche antes de avanzar con la respuesta: “Si, cambiame de tema, hijo de p…”.

Messi aclaró su comparación de Barcelona con la Scaloneta

En los días previos a la ceremonia retumbó fuerte la comparación de Messi sobre el Barcelona de Guardiola y la Argentina de Scaloni. Sin embargo, en la conversación con Ibai, se encargó de dejar en claro su opinión: “El otro día dije que la Selección Argentina estaba cerquita y algunos lo sacaron de contexto”. Y siguió: “Nadie duda que ese Barça es el mejor de la historia y que va a ser difícil que se vea una cosa parecida”.

Cristiano Ronaldo, más lejos de Messi en el Balón de Oro

Ya con Cristiano Ronaldo fuera de la pelea por el trofeo, ausente en los últimos tres podios, el argentino aprovechó para escaparse entre los máximos ganadores. Hasta 2017, los dos máximos ídolos de esta era estaban empatados con 5 cada uno, pero Leo hizo de las suyas en los últimos años. Ahora, Messi lidera con 8 Balones de Oro, mientras que el luso quedó con esos 5. Más lejos, con 3, aparecen Michel Platini, Johan Cryuff y Marco van Basten.