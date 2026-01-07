Es tendencia:
El argentino que es ídolo en la MLS y será refuerzo del rival que Lionel Messi más enfrentó en Inter Miami

Cristian Espinoza, quien se marchó de San José Earthquakes tras 7 años, firmó con la franquicia que aspira a dejar de ser la víctima predilecta de Leo.

Por Bruno Carbajo

Cristian Espinoza dejó atrás su idolatría en San José para frentar la paternidad de Messi sobre Nashville.
La Major League Soccer (MLS) registró un movimiento interno de alto impacto que tiene sello argentino. Cristian Espinoza, el extremo con pasado en Boca, dejó atrás su idolatría en San José Earthquakes para convertirse en el nuevo Jugador Franquicia de Nashville SC, en donde parece tener que cumplir una misión -casi imposible-: detener la paternidad de Lionel Messi e Inter Miami.

La transferencia se cerró luego de que Espinoza se marchara como agente libre de California. A pesar de los sondeos de Portland Timbers y ofertas del exterior, Nashville ganó la puja al ofrecerle un vínculo por tres años con una opción de extensión por otros 18 meses. De esta manera, el delantero de 30 años completará un tridente de temor, junto al alemán Hany Mukhtar y el inglés Sam Surridge, para plantarle cara a Leo y compañía.

En búsqueda de frenar al 10

La llegada de Espinoza a Nashville tiene una lectura que mira hacia el rival a vencer. Desde el desembarco de Lionel Messi en Estados Unidos, Nashville se convertió en la víctima favorita del astro. Los números son lapidarios: se enfrentaron en 10 ocasiones, con un saldo de 7 victorias para las Garzas, dos empates y apenas una derrota. Como si fuera poco, en ese saldo se encuentra la final de la Leagues Cup que conquistaron Las Garzas.

Cristian Espinoza jugará en Nashville tras siete años en San José (Getty Images).

Pero el dato que más duele en Tennessee es la paternidad individual: Messi les marcó 15 goles y repartió 4 asistencias en esos cruces. El antecedente más fresco fue la serie de cuartos de final de los Playoffs, donde Inter Miami eliminó a Nashville con cinco goles del astro en tres partidos. La incorporación de Espinoza busca dotar al equipo de la jerarquía necesaria para dejar de ser un espectador de lujo.

El auspicioso presente de Espinoza

Espinoza no llega a Nashville como un peso pesado en la MLS. Su paso por San José Earthquakes fue, desde lo individual, intachable. Al punto que se marchó como el máximo asistidor en la historia del club, con 83 pases gol, habiendo realizado 12 en su última temporada, números que complementó con cuatro goles.

De todas formas, lo que más sedujo a Nashville fue su estado físico. En siete temporadas, el ex Boca apenas se perdió nueve partidos. Su única cuenta pendiente es lo colectivo: en San José clasificó a los playoffs en una sola oportunidad. Ahora, buscará que sus participaciones se traduzcan en títulos, sin dejar de estar atento a la continua amenaza de Inter Miami.

Datos clave

  • Cristian Espinoza (ex Boca) es nuevo Jugador Franquicia de Nashville SC con contrato por 3 años.
  • Llega libre tras convertirse en el máximo asistidor histórico de San José Earthquakes (83 pases gol).
  • El equipo busca frenar a Inter Miami y Lionel Messi, quien les marcó 15 goles en 10 enfrentamientos.
Bruno Carbajo

