Es tendencia:
logotipo del encabezado
MERCADO DE PASES

El primer equipo interesado en Thiago Almada luego de ser considerado transferible por Atlético de Madrid

El volante ofensivo de la Selección Argentina podría salir del Colchonero en este mercado y ya apareció un candidato para ficharlo.

Por Agustín Vetere

Seguí a Bolavip en Google!
Thiago Almada podría salir de Atlético de Madrid.
© GettyThiago Almada podría salir de Atlético de Madrid.

Restan menos de 6 meses para la celebración del Mundial 2026 y la Selección Argentina aspira a retener la corona. Para ello, los futbolistas deben llegar en la mejor forma posible, pero Thiago Almada se enfrenta a un importante contratiempo en el inicio del año.

Tras haber llegado a Atlético de Madrid como un refuerzo estelar, el surgido de Vélez Sarsfield no contó con gran protagonismo en el primer semestre en el club. Ahora, fue declarado como transferible y su panorama podría cambiar de cara a la cita en Estados Unidos, México y Canadá.

Aunque el exjugador de Olympique de Lyon, Botafogo y Atlanta United es una pieza importante en el elenco de Lionel Scaloni, su falta de minutos lo podría perjudicar de cara al armado de la lista para el Mundial. Por eso, una buena alternativa podría ser salir a tener rodaje con otra camiseta.

En ese contexto, César Luis Merlo, en UOL Esporte, adelantó este miércoles que Almada despertó interés en Gremio. El combinado Gaúcho busca refuerzos para el Brasileirao y la Copa Sudamericana y pensó en la estrella que ya brilló en Río de Janeiro.

Sin embargo, el Tricolor se enfrentó con una contundente respuesta por parte de Atlético de Madrid: lo sueltan solamente por una venta de alrededor de 20 millones de euros por el 50% de su ficha, un monto demasiado elevado para el fútbol sudamericano.

Los números de Thiago Almada en Atlético de Madrid

Desde su arribo al equipo dirigido por el Cholo Simeone, el argentino disputó 15 compromisos entre todas las competencias, con un aporte de 2 goles y 1 asistencias. Apenas fueron 571 minutos totales en cancha, una cifra baja para un jugador de su calidad.

Publicidad
Jugadores fuera por 2 minutos: la nueva regla que FIFA podría implementar para el Mundial 2026

ver también

Jugadores fuera por 2 minutos: la nueva regla que FIFA podría implementar para el Mundial 2026

En síntesis

  • Thiago Almada fue declarado transferible por Atlético de Madrid a meses del Mundial 2026.
  • Gremio mostró interés, pero el club pide 20 millones de euros por el 50%.
  • Registró 2 goles y 1 asistencia en 15 partidos y 571 minutos jugados.
agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

River retomó contactos por Jhohan Romaña: cómo es la nueva oferta que envió

jpasman
toti pasman

Gracias Aptra: los Premios Toti 2025 a los mejores del año, con Mastantuono, Cavani y Borja consagrados

Lee también
Arthur Melo dejó Juventus para regresar a Gremio
Fútbol Internacional

Arthur Melo dejó Juventus para regresar a Gremio

Cristian Pavón intentó escupir a un árbitro, le dio a un policía y terminó detenido: los detalles del escándalo
Fútbol Sudamericano

Cristian Pavón intentó escupir a un árbitro, le dio a un policía y terminó detenido: los detalles del escándalo

El complicado momento que atraviesa Cristian Pavón en Gremio
Fútbol Sudamericano

El complicado momento que atraviesa Cristian Pavón en Gremio

El incómodo momento que atravies Lavagnino en Independiente
Fútbol Argentino

El incómodo momento que atravies Lavagnino en Independiente

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo