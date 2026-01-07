El primer equipo interesado en Thiago Almada luego de ser considerado transferible por Atlético de Madrid

Restan menos de 6 meses para la celebración del Mundial 2026 y la Selección Argentina aspira a retener la corona. Para ello, los futbolistas deben llegar en la mejor forma posible, pero Thiago Almada se enfrenta a un importante contratiempo en el inicio del año.

Tras haber llegado a Atlético de Madrid como un refuerzo estelar, el surgido de Vélez Sarsfield no contó con gran protagonismo en el primer semestre en el club. Ahora, fue declarado como transferible y su panorama podría cambiar de cara a la cita en Estados Unidos, México y Canadá.

Aunque el exjugador de Olympique de Lyon, Botafogo y Atlanta United es una pieza importante en el elenco de Lionel Scaloni, su falta de minutos lo podría perjudicar de cara al armado de la lista para el Mundial. Por eso, una buena alternativa podría ser salir a tener rodaje con otra camiseta.

En ese contexto, César Luis Merlo, en UOL Esporte, adelantó este miércoles que Almada despertó interés en Gremio. El combinado Gaúcho busca refuerzos para el Brasileirao y la Copa Sudamericana y pensó en la estrella que ya brilló en Río de Janeiro.

Sin embargo, el Tricolor se enfrentó con una contundente respuesta por parte de Atlético de Madrid: lo sueltan solamente por una venta de alrededor de 20 millones de euros por el 50% de su ficha, un monto demasiado elevado para el fútbol sudamericano.

Los números de Thiago Almada en Atlético de Madrid

Desde su arribo al equipo dirigido por el Cholo Simeone, el argentino disputó 15 compromisos entre todas las competencias, con un aporte de 2 goles y 1 asistencias. Apenas fueron 571 minutos totales en cancha, una cifra baja para un jugador de su calidad.

