Ricardo Centurión podría volver al fútbol argentino para jugar en un inesperado equipo del ascenso

A pocos días de cumplir 33 años y tras haberse reencontrado con su fútbol, Ricardo Centurión planea el próximo paso en su carrera. El habilidoso volante finalizó su etapa en la Primera División de Bolivia con grandes registros y desea volver a jugar en Argentina.

Luego de su polémica salida de Vélez Sarsfield y los ciclos cortos y fallidos por San Lorenzo y Barracas Central, Ricky volvió a tener buenas sensaciones con la pelota en Oriente Petrolero, como hacía mucho no tenía. Fue figura del combinado boliviano y hoy está listo para otro desafío.

A lo largo del 2025, Centurión se destacó en el equipo de Santa Cruz de la Sierra con participación en 31 compromisos para un total de 1.712 minutos en cancha. Además, aportó 9 goles y 4 asistencias, igualando la marca anotadora más alta de su carrera en una temporada.

Tras el paso por Oriente Petrolero, Centurión se encuentra libre y ya negocia con un equipo argentino, con el pase en su poder. Según la información de Germán García Grova, el volante ofensivo se acerca a Racing de Córdoba para disputar la Primera Nacional en 2026.

Centurión expresó su deseo de volver al fútbol argentino

Ricardo Centurión planteó que sus intenciones para la continuidad de su carrera pasan por volver a jugar en el fútbol argentino y no se mostró nada pretencioso en función de poder cumplir con ese deseo. “La idea que tengo es volver para estar cerca de mi hija, de mi familia, demostrarme a mí mismo y a los que no me tienen confianza que soy el de antes. Tuve un periodo malo en mi vida, pero no tengo ninguna vergüenza”, dijo.

Publicidad

Publicidad

ver también Ricardo Centurión acusó a Daniel Angelici de frustrar su convocatoria al Mundial 2018: “Me sacaron seguramente”

Y agregó: “Quiero demostrar en el fútbol argentino que mi fútbol es otro. Se van a sorprender del fútbol que tengo ahora porque soy más pensante, leo las jugadas antes. A mí no se me cae ningún anillo si tengo que jugar en la B Nacional para hacer méritos y hacerme ver”.

En síntesis