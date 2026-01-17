Es tendencia:
Inter Miami

Es argentino pero se naturalizó mexicano, recibió un llamado de Messi y en Inter Miami ofrecieron 15 millones de dólares para sumarlo como refuerzo

En México confirman que el propio capitán del campeón de la MLS llamó al delantero para invitarlo a ser parte del proyecto.

Por Juan Ignacio Portiglia

El delantero de Rayados de Monterrey se naturalizó para representar a la Selección de México.
Inter Miami se lanzó a la carga por una de las grandes estrellas de la Liga MX. Según confirmó el periodista José Armando Rodríguez, que cubre el día a día del equipo que viene de coronarse campeón de la MLS, hicieron llegar a Rayados de Monterrey una oferta de 15 millones de dólares para hacerse del fichaje de Germán Berterame.

El delantero argentino de 27 años que inició su carrera en San Lorenzo optó por naturalizarse mexicano tras seis años compitiendo en el fútbol de aquel país y en la actualidad es uno de los delanteros con los que cuenta Javier Aguirre para disputar el Mundial de 2026 con la Selección de México.

Según el periodista mexicano Willie González, de Multimedios Deportes de Monterrey, el propio Lionel Messi se encargó de llamar a Berterame para invitarlo a sumarse a Inter Miami: “Es la ilusión de todo futbolista argentino que te marque Lionel Messi y que te invite a jugar con él”, dijo desde su cuenta de X.

De momento, la posición de Rayados es no dejarlo salir por menos de su cláusula de rescisión, que se fijó en 20 millones de dólares. Pero el deseo del jugador que venía de rechazar otras ofertas de la MLS y también del Wolverhampton para jugar la Premier League podría ejercer como presión para que terminen aceptando la oferta del equipo de David Beckham y Jorge Mas.

Los planes de Javier Mascherano son que Berterame llegue a Inter Miami para ser titular en lugar de Luis Suárez, quien continuará en el club pero tendría un rol de menor protagonismo en 2026. El jugador viene de defender este mismo viernes la camiseta de Monterrey y marcó un gol en el triunfo 5-1 sobre Mazatlán.

La llegada de Berterame provocará cambios en el plantel

Hasta la fecha, Inter Miami tiene dos puestos de Jugador Designado ocupados y cuatro cupos de Jugador Menor de 22 Años. La llegada de Germán Berterame, que lo haría como Jugador Designado, cambiaría ese estatus para uno de los dos actuales: Telasco Segovia, cuya continuidad no está definida, y Toto Avilés, que no tuvo tanta participación el año pasado.

Data clave

15 millones de dólares ofreció Inter Miami a Rayados por el fichaje de Germán Berterame.

Lionel Messi llamó personalmente a Berterame para invitarlo a sumarse al equipo.

20 millones de dólares es la cláusula de rescisión que exige Monterrey para liberarlo.

