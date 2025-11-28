La verdadera razón por la que Sergio Ramos deja Monterrey: qué será de su futuro tras la experiencia en la Liga MX

La presencia de Sergio Ramos en la Liga MX elevó notablemente la talla del fútbol centroamericano, principalmente por la jerarquía individual que tiene el ex Real Madrid, por la experiencia que aportó y también por cómo lideró al plantel de Monterrey.

No solo fue el capitán que afrontó 30 partidos y anotó 7 goles con los Rayados, sino que también los mejoró como futbolistas. Pero ahora, que se le termina el contrato, se confirmó que no lo renovará. Incluso, es un hecho que no colgará los botines.

Pese a que en las últimas semanas, los propios directivos mexicanos revelaron que negociaban con el nacido en Camas para prolongar su estadía, el periodista Juanfe Sanz confirmó en El Chiringuito TV que el surgido de la cantera de Sevilla decidió no continuar en la ciudad de Guadalupe, pese a estar a gusto tanto con el club como con la ciudad.

“Lo que me dicen es que está enamorado de la ciudad, enamorado de la afición, y que México es un país que le encanta, y que tiene como objetivo claro acabar levantando un título, motivo por el que fichó por Rayados. Sin embargo, quiere emprender un nuevo camino, no piensa en retirarse y la noticia es que Sergio Ramos ha decidido poner final a su etapa en Monterrey”, enfatizó el reportero y panelista del reconocido programa de la televisión española.

Sergio Ramos en Monterrey. (Getty Images)

A partir de esta decisión que tomó el campeón del mundo en Sudáfrica 2010, se despedirá del cuadro regiomontano una vez que culmine la Liguilla (deben jugar la revancha ante América tras el triunfo por 2-0 en la ida), pero no volverá a jugar en tierras mexicanas.

Según notificaron desde Bolavip México, la representación de Ramos está en plena búsqueda de un nuevo destino para el ex defensor de Paris Saint-Germain, principalmente en el exterior, ya que le gustaría experimentar en “algunas ligas que todavía no ha tenido el placer de conocer”.

Los números de Sergio Ramos en Monterrey

Hasta el momento, y teniendo en cuenta que Monterrey aún tiene competencia por delante, Sergio Ramos afrontó un total de 30 partidos, anotó siete goles y no aportó asistencias.

