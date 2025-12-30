Es tendencia:
Champions Tour: el próximo compromiso de Lionel Messi con el Inter Miami tras ganar la MLS

Las Garzas realizarán una gira por Latinoamérica, antes de lanzarse a la defensa del título en la MLS 2026.

Por Germán Carrara

El Inter Miami de Lionel Messi realizará una pretemporada por Perú, Colombia y Ecuador.
El Inter Miami de Lionel Messi realizará una pretemporada por Perú, Colombia y Ecuador.

El Inter Miami de Lionel Messi se prepara para una gira que marcará un antes y un después en Latinoamérica. Tras coronarse en la Major League Soccer 2025 al derrotar en la Final al Vancouver Whitecaps de Thomas Muller, el conjunto de la Florida llevará a cabo el “Champions Tour”, una serie de partidos de pretemporada con los que recorrerá Perú, Colombia y Ecuador.

Este itinerario, organizado con la colaboración de NSN —la empresa de Andrés Iniesta—, marca el tercer año seguido de compromisos internacionales para las Garzas, luego de sus pasos por Asia y Centroamérica, el cual tiene como principal objetivo prepararse para lo que será la defensa del título nacional en la edición 2026 de la MLS.

El estreno del Inter Miami en el Champions Tour será el próximo 24 de enero en la capital peruana, donde visitarán al Club Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva. Posteriormente, el 31 del mismo mes, el plantel dirigido por Javier Mascherano aterrizará en Medellín para enfrentar al Atlético Nacional en el Estadio Atanasio Girardot.

En tanto que la travesía concluirá el 7 de febrero en la ciudad de Guayaquil. Lionel Messi y compañía chocarán con el Barcelona en el Estadio Monumental, en lo que representará el debut del equipo rosa ante un rival ecuatoriano. Con estadios que superan las 50.000 localidades, se espera un marco imponente para recibir al flamante campeón estadounidense y a su constelación de estrellas.

¿Cuándo y contra quién juega el Inter Miami su primer partido oficial del 2026?

El primer partido oficial del Inter Miami en la temporada 2026 de la MLS será el sábado 21 de febrero contra Los Angeles FC (LAFC). Este encuentro, que marcará el debut de Lionel Messi en el torneo tras su gira de pretemporada por Sudamérica, se disputará en el emblemático estadio de Los Angeles Memorial Coliseum a las 21:30 local.

Este duelo es el plato fuerte del fin de semana inaugural denominado “MLS is Back” y dará inicio a una serie de cinco partidos consecutivos como visitante para las “Garzas”, antes de la histórica inauguración de su nuevo estadio, el Miami Freedom Park, programada para el 4 de abril.

Míchel, DT del Girona, ya reveló que estuvo siguiendo al Diablito Echeverri

Míchel, DT del Girona, ya reveló que estuvo siguiendo al Diablito Echeverri

Con la llegada del 2026 Lionel Scaloni recupera una pieza para la Finalissima y el Mundial

Con la llegada del 2026 Lionel Scaloni recupera una pieza para la Finalissima y el Mundial

