Inter Miami acordó el fichaje de Germán Berterame: un nuevo socio para Messi que relegará a Luis Suárez

El equipo que conduce Javier Mascherano tiene nuevo Jugador Franquicia para una temporada en que la Concachampions es el gran objetivo.

Por Juan Ignacio Portiglia

© Getty ImagesEl delantero viene de estar de gira con la Selección de México.

Después de varios días de negociación con Rayados de Monterrey, Inter Miami hizo oficial el fichaje de Germán Berterame, delantero argentino naturalizado mexicano que se sumó al plantel que conduce Javier Mascherano como Jugador Franquicia y firmó contrato hasta 2029, con posibilidad de extenderlo hasta 2030.

Aunque no se dieron a conocer las cifras de la operación, el club mexicano había rechazado inicialmente una oferta de 15 millones de dólares, haciendo saber a su par estadounidense que debía acercarse a los 20 millones que se habían fijado en su cláusula de rescisión.

Las negociaciones habían continuado dilatándose por haber acudido Berterame a la convocatoria de la Selección de México para la disputa de dos partidos amistosos de preparación para el Mundial que la tendrá como una de las anfitrionas, ante Panamá y Bolivia.

De regreso a Monterrey, las gestiones se agilizaron y el futbolista fue clave en ese sentido, pues planteó a la dirigencia de Rayados su deseo de salir a vivir la experiencia de jugar junto a Lionel Messi en un año en que Inter Miami no solo defenderá el título de campeón de la MLS, sino que además estrenará nuevo estadio y se trazó conquistar la Liga de Campeones de la Concacaf como gran objetivo.

Inter Miami presentó a Germán Berterame en sus redes sociales.

Un fichaje que relega a Luis Suárez

Ya se había avanzado desde Miami que si Javier Mascherano había insistido por el fichaje de un delantero de jerarquía para reforzar la plantilla era porque estaba decidido a quitar a Luis Suárez ese estatus de titular indiscutible que había tenido desde su arribo al club.

En la última temporada, el uruguayo acumuló rendimientos irregulares que le valieron muchas críticas tanto en la prensa como de parte de los hinchas, aunque también dio muestras de su intacta jerarquía en momentos determinantes. En su evaluación final, el DT se decidió a quitar algo de protagonismo al Pistolero en 2026, prefiriendo reservarlo como una alternativa de máxima categoría cuando las circunstancias así lo exijan.

Los números que deja Berterame en Monterrey

Germán Berterame se convirtió defendiendo la camiseta de Rayados de Monterrey en una de las máximas figuras de la Liga MX y se ganó un lugar de privilegio en la Selección. En total, disputó 153 partidos oficiales, en los que marcó 68 goles y entregó 15 asistencias.

Data clave

  • Germán Berterame firmó con Inter Miami como Jugador Franquicia hasta la temporada 2029.
  • Rayados pidió cerca de US$20 millones por su cláusula tras rechazar 15 millones.
  • El delantero anotó 68 goles en Monterrey y correría con ventaja en la disputa por la titularidad con Luis Suárez.
Juan Ignacio Portiglia

