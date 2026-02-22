El Inter Miami comenzó con el pie izquierdo su camino en la Major League Soccer 2026, certamen en el que buscará hacer la defensa del título que consiguió en la edición del año pasado. A pesar de contar con Lionel Messi en el once inicial, perdió 3 a 0 como visitante ante LAFC con goles de David Martínez Morales en el primer tiempo y de Denis Bouanga y Nathan Ordaz en el complemento.

Al respecto de este tropezón, en conferencia de prensa, Javier Mascherano, estratega de Las Garzas, no ocultó su fastidio, no solo por la derrota, sino también por lo abultado del marcador: “No hubo esa diferencia. Nos ganaron bien, esa es la realidad, pero me da la sensación, en el primer análisis que hago, que es un resultado relativamente engañoso“.

En ese mismo sentido, en otro tramo de su exposición ante los periodistas, el Jefecito insistió en que, si bien fue un mal partido del Inter Miami, el tanteador no reflejó la realidad de lo que se vio en el campo de juego: “En el partido, en su desarrollo, no hubo esa diferencia. Claramente Los Ángeles ha hecho diferencia en cuanto a las transiciones, fue ahí en donde nos han hecho mucho daño”.

Por otro lado, intentó quitar dramatismo: “Tampoco vamos a hacer una tragedia de esto, sabemos que tenemos que mejorar, tenemos que seguir insistiendo en las cosas positivas que hemos hecho”, y en cuanto a los puntos a ajustar aclaró: “Nunca me van a escuchar hacer valoraciones individuales sobre los jugadores y menos en una derrota, el único responsable soy yo”.

Lionel Messi jugó los 90 minutos vs. LAFC

Dentro de lo mala que fue su producción frente a LAFC, el Inter Miami pudo rescatar un punto favorable que tiene que ver con la presencia de Lionel Messi durante todo el partido. El capitán de la Selección Argentina dejó en evidencia que superó la distensión que sufrió contra el Barcelona de Guayaquil en el amistoso disputado el pasado 7 de febrero.

Al Inter Miami se le viene el Clásico del Sol

Este jueves 26, el Inter Miami cumplirá con el compromiso que le quedó pendiente en Puerto Rico contra Independiente del Valle. En un primer momento estaba pautado para el 13 de este mes, pero la lesión de Lionel Messi obligó a reprogramar el encuentro.

Después de lo que será esta exhibición, el conjunto de Javier Mascherano se enfocará en Orlando City, su rival por la segunda fecha de la MLS (duelo pautado para el domingo primero de marzo), en lo que será una nueva edición del Clásico del Sol.

