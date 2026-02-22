Luis Suárez debió frenar a Lionel Messi de ir a buscar al arbitro tras el LAFC 3 – Inter Miami 0

La única buena noticia para el Inter Miami fue que Lionel Messi, quien había sufrido una distensión el pasado 13 de febrero en un amistoso con Barcelona de Guayaquil, pudo participar de los 90 minutos del partido de su estreno en la MLS 2026, el certamen en el que, en definitiva, deberá hacer la defensa del título.

No obstante, el arranque no fue el mejor. El conjunto que comanda Javier Mascherano lejos estuvo de mostrar el nivel que supo desplegar durante gran parte del 2025 y cayó 3 a 0 (goles de David Martínez Morales en el primer tiempo y de Denis Bouanga y Nathan Ordaz en el complemento).

En tal encuentro, hubo varios cruces de Leo Messi con el árbitro Pierre Luc Laziere. Al Capitán de la Selección Argentina se lo vio molesto con los rivales, pero principalmente con el accionar del juez de campo, que estuvo bastante permisivo en la marca permanente que los jugadores del elenco de Los Angeles le aplicaron a la Pulga.

Esa es la explicación de las imágenes que trascendieron una vez terminado el compromiso de la primera fecha de la MLS 2026, en la que se lo ve a Lionel Messi queriendo ir a buscar al árbitro y a sus asistentes en la zona de los vestuarios, y a Luis Suárez sujetándolo de un brazo para evitar cualquier tipo de entredicho o altercado que le pudiera costar una sanción.

Tweet placeholder

Inter Miami buscará recuperar en el Clásico del Sol

El Inter Miami de Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Luis Suárez y compañía, buscará dejar atrás la dura caída con LAFC con una victoria en el Clásico del Sol que disputará contra Orlando City este primero de marzo en el Exploria Stadium, bajo el marco de la segunda jornada de la Conferencia Este de la Major League Soccer de los Estados Unidos.

Por cierto, los jugadores de la Selección Argentina mencionados tendrán después que presentarse ante DC United (7/3), Charlotte FC (15/3) y NYC FC (22/3) antes de lo que será la presentación contra España en la Finalissima que se jugará en el Estadio Icónico de Lusail de Doha, Qatar, el próximo viernes 27 de marzo a las 21 horas local.