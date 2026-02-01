Joaquín Pereyra reveló el duro momento que viven en Minnesota y apuntó contra Donald Trump: “La gente tiene miedo”

Tras un buen paso por Atlético Tucumán, el volante ofensivo argentino Joaquín Pereyra emigró a la MLS para jugar en Minnesota United, en donde es una de las figuras del equipo y eso le valió renovar su vínculo con la franquicia hasta el 31 de diciembre de 2028.

En una entrevista con el medio local Pioneer Press, el ex Rosario Central se refirió a la actualidad de la ciudad de Minnesota, en donde los controles migratorios son cada vez más estrictos, y a su vez, criticó la gestión de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos.

“La gente tiene miedo. Nosotros también. Cada vez menos personas quieren salir a la calle por lo que les pueda pasar”, inició sobre la realidad que viven en su ciudad. “Ya sea caminando por el barrio, en el supermercado, en cualquier lado, llevo conmigo el pasaporte argentino y la Green Card de Estados Unidos”, agregó.

Siguiendo por la misma línea, tiró: “Obviamente, eso no me garantiza nada, porque hemos visto en las noticias que personas que tenían su Green Card y su pasaporte en el auto, o donde sea, igual fueron detenidas o tratadas de mala manera”.

Joaquín Pereyra con la camiseta de Minnesota. (Getty).

“Y para quienes venimos de América Latina, llegar acá es un salto enorme en términos de calidad de vida. Por eso, el hecho de que quieran hacer lo que están haciendo, y de la manera en que lo están haciendo, es algo con lo que claramente no estoy de acuerdo en absoluto”, continuó.

Para cerrar, dejó un pedido a las autoridades para que esto deje de suceder en Minnesota: “Lo único que espero es que, como dije, esto finalmente termine. El maltrato a las personas no puede existir en ningún lugar del mundo”.

