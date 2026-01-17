Alemania amenaza con boicotear el Mundial 2026 si Donald Trump y Estados Unidos avanzan sobre Groenlandia

El 2026 no comenzó de manera calma en el plano geopolítico. Con Estados Unidos como protagonista de los conflictos, el año tuvo como primer llamado de atención el accionar de Donald Trump sobre Venezuela para capturar a Nicolás Maduro y apresarlo en Norteamérica.

En los últimos días, el presidente de EEUU empezó a hacer presión para quedarse con el territorio de Groenlandia, isla perteneciente a Dinamarca pero que se encuentra próxima a Estados Unidos, y que sería clave para Trump por los recursos naturales que posee y la ubicación estratégica que el macizo posee respecto al polo norte.

Dinamarca, miembro de la OTAN y de la Unión Europea, se ve amenazada por Estados Unidos ante ese avance que pretende el mandamás a las tierras gélidas de Groenlandia. Es por ello que, a modo de defensa hacia una de sus naciones aliadas, Alemania no descarta realizar un boicot a uno de los objetivos más importantes para EEUU este 2026: el Mundial.

Es que, más allá de las cuestiones geopolíticas que importan en la Casa Blanca hoy por hoy, la organización de la Copa del Mundo supone un objetivo fundamental para el país norteamericano este año en términos deportivos, económicos y hasta de agenda. Es por eso que Alemania podría “atacar” a Trump y EEUU por esta vía.

Según informó el reconocido portal alemán BILD, ya hay políticos en aquel país europeo que barajan la posibilidad de boicotear el Mundial 2026 y bajarse de la contienda, algo que sería inédito en la historia del deporte alemán.

En concreto, el portavoz de política exterior del grupo parlamentario CDU/CSU, Jürgen Hardt, quien es un experimentado miembro del Bundestag y confidente de la Canciller de Alemania, declaró ante BILD: “La cancelación de la participación en el torneo solo se consideraría como último recurso para hacer entrar en razón al presidente Trump sobre la cuestión de Groenlandia”.

Además, BILD señala que Hardt sentenció que Trump ya había dejado claro “la importancia que tiene el Mundial para él”, por lo que supondría un golpe duro para el presidente estadounidense que una selección del calibre de Alemania se baje de la Copa del Mundo por sus avances en Groenlandia.

Cabe destacar que Die Mannschaft jamás canceló su participación en un Mundial. No lo hizo en 1978, cuando Argentina se encontraba bajo la dictadura de Jorge Rafael Videla, ni en 2018 con las tensiones existentes con Vladímir Putin y Rusia, ni con las acusaciones de múltiples violaciones de los derechos humanos que trajo Qatar 2022 consigo.

Lógicamente, quedará por definirse si finalmente los teutones avanzan con esta medida si la tensión entre Estados Unidos y Groenlandia escala. A priori, la amenaza del boicot a su participación en el Mundial ya fue informada en tierras germanas.

El grupo de Alemania en el Mundial 2026

Die Mannschaft será la cabeza de serie del Grupo E, el cual compartirá con Curazao, Costa de Marfil y Ecuador. Este será el calendario de dicho grupo:

14 Junio, 14:00: Alemania vs Curazao (Houston)

Alemania vs Curazao (Houston) 14 Junio, 20:00: Costa de Marfil vs Ecuador (Philadelphia)

Costa de Marfil vs Ecuador (Philadelphia) 20 Junio, 17:00: Alemania vs Costa de Marfil (Toronto)

Alemania vs Costa de Marfil (Toronto) 20 Junio, 21:00: Ecuador vs Curazao (Kansas City)

Ecuador vs Curazao (Kansas City) 25 Junio, 17:00: Ecuador vs Alemania (Nueva York/Nueva Jersey)

Ecuador vs Alemania (Nueva York/Nueva Jersey) 25 Junio, 17:00: Curazao vs Costa de Marfil (Philadelphia)

