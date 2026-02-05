El Mundial 2026 se disputará en Canadá y México, pero Estados Unidos será el centro de todo: es donde más partidos se disputarán y donde se determinará al campeón, ya que allí se jugará la gran final. Es por ello que, inevitablemente, las disputas políticas entre la gestión de Donald Trump y diferentes países del mundo, terminan afectando la competición.

Ya hay fanáticos -y hasta jugadores- de ciertos países que lo tendrán difícil para poder entrar en territorio estadounidense, y recientemente la disputa entre Estados Unidos y gran parte de Europa por la situación de Groenlandia también se convirtió en un foco de dudas en torno a la Copa del Mundo.

Alemania es una de las selecciones que recibió la recomendación de no jugar y boicotear el Mundial 2026. (Getty)

Y es que se le llegó a recomendar a UEFA y sus selecciones que directamente boicoteen el Mundial 2026 y no participen del mismo, en modo de protesta política. Alemania fue uno de los países que recibió dicha recomendación, y ahora dio su parecer en el asunto.

Alemania no se suma al ‘boicot’ al Mundial 2026

En palabras del portavoz del Gobierno alemán, Steffen Mayer, se expresó que Alemania seguirá con sus planes de jugar el Mundial 2026 con normalidad, a pesar de la tensa situación entre Estados Unidos y Europa por Groenlandia: “Los enfrentamientos políticos deben librarse en el terreno político y el deporte debe seguir siendo deporte“, afirmó Mayer.

Desde el Ministerio de Deportes alemán secundaron la moción del portavoz del Gobierno y aseguraron que “el deporte no debe ser instrumentalizado“, por lo que la situación política entre Estados Unidos y Europa no afectará la participación de Alemania en la Copa del Mundo.

Donald Trump continúa firme en su postura de anexar Groenlandia a las tierras bajo dominio estadounidense, y aumentando aranceles a los países europeos que se oponen a ello. La situación sigue igual de tensa, pero parece que no afectará al desarrollo del torneo pactado a iniciar el próximo 11 de junio.

