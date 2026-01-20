Francia, España y más: ocho selecciones recibieron la recomendación de “pausar” su participación en el Mundial 2026

Restan seis meses para el Mundial 2026 y, si bien la relación de Estados Unidos con países que participarán del torneo, como Irán, ya es tensa, pronto podría volverse complicado incluso la participación de algunas selecciones top de Europa, candidatas a quedarse con el torneo.

Francia, España, Inglaterra, Alemania, Países Bajos, Noruega. Portugal y hasta Italia, que todavía no ha clasificado, recibieron una fuerte recomendación por parte del periodista Piers Morgan para “pausar” su participación en el Mundial 2026. Una opción que tiene que ver directamente con las últimas declaraciones e intenciones políticas de Donald Trump y su gobierno.

“Quizás Inglaterra, Francia, España, Alemania, Portugal, Países Bajos, Noruega e Italia deberían “pausar” su participación en el Mundial mientras continúan las negociaciones arancelarias con el presidente Trump? La retirada de 8 de los 10 equipos favoritos para ganar podría abrir algunas mentes“, destacó el periodista en una publicación en su cuenta personal de la red social X.

Cuál es el interés de Donald Trump que afecta a Europa y pondría en riesgo el Mundial 2026

En las últimas horas, y con sus más recientes declaraciones, Donald Trump dejó claras sus intenciones de comprar Groenlandia, un territorio autónomo que pertenece a Dinamarca. Ante la negativa europea, Trump ha recurrido a medidas de presión económica agresivas.

Donald Trump y nuevas medidas que afectarían al Mundial.

Entre ellas se incluyen impuestos del 10% (que podrían subir al 25%) sobre las importaciones de varios países europeos. Groenlandia como tal, y especialmente su ubicación geográfica, serían de vital importancia para el crecimiento de Estados Unidos a nivel mundial.

Eso se debe a sus recursos minerales, a que le daría control del Ártico y nuevas rutas marítimas, crecimiento y mayor presencia militar en toda esa zona. Algo que desde Europa se niegan a permitir que suceda.

