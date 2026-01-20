Es tendencia:
logotipo del encabezado
Mundial 2026

Francia, España y más: ocho selecciones recibieron la recomendación de “pausar” su participación en el Mundial 2026

Las recientes acciones de Donald Trump empiezan a tener repercusión y podrían afectar incluso a la Copa del Mundo.

Por Germán Celsan

Seguí a Bolavip en Google!
Ocho selecciones recibieron la recomendación de no jugar el Mundial 2026
© Image generated by Gemini IAOcho selecciones recibieron la recomendación de no jugar el Mundial 2026

Restan seis meses para el Mundial 2026 y, si bien la relación de Estados Unidos con países que participarán del torneo, como Irán, ya es tensa, pronto podría volverse complicado incluso la participación de algunas selecciones top de Europa, candidatas a quedarse con el torneo.

Francia, España, Inglaterra, Alemania, Países Bajos, Noruega. Portugal y hasta Italia, que todavía no ha clasificado, recibieron una fuerte recomendación por parte del periodista Piers Morgan para “pausar” su participación en el Mundial 2026. Una opción que tiene que ver directamente con las últimas declaraciones e intenciones políticas de Donald Trump y su gobierno.

Quizás Inglaterra, Francia, España, Alemania, Portugal, Países Bajos, Noruega e Italia deberían “pausar” su participación en el Mundial mientras continúan las negociaciones arancelarias con el presidente Trump? La retirada de 8 de los 10 equipos favoritos para ganar podría abrir algunas mentes“, destacó el periodista en una publicación en su cuenta personal de la red social X.

Cuál es el interés de Donald Trump que afecta a Europa y pondría en riesgo el Mundial 2026

En las últimas horas, y con sus más recientes declaraciones, Donald Trump dejó claras sus intenciones de comprar Groenlandia, un territorio autónomo que pertenece a Dinamarca. Ante la negativa europea, Trump ha recurrido a medidas de presión económica agresivas.

Donald Trump y una medida que afectaría a Brasil en el Mundial

Donald Trump y nuevas medidas que afectarían al Mundial.

Publicidad

Entre ellas se incluyen impuestos del 10% (que podrían subir al 25%) sobre las importaciones de varios países europeos. Groenlandia como tal, y especialmente su ubicación geográfica, serían de vital importancia para el crecimiento de Estados Unidos a nivel mundial.

Eso se debe a sus recursos minerales, a que le daría control del Ártico y nuevas rutas marítimas, crecimiento y mayor presencia militar en toda esa zona. Algo que desde Europa se niegan a permitir que suceda.

Datos clave

  • Piers Morgan instó a 8 países europeos a pausar su presencia en el Mundial 2026.
  • Donald Trump impuso sanciones comerciales a Europa ante su negativa de vender Groenlandia.
  • Desde Europa se niegan a los deseos de Donald Trump y eso puede generar mayores conflictos previo a la Copa del Mundo.
Publicidad
germán celsan
Germán Celsan

    Palabra autorizada

    star journalists block logo mobile
    jpasman
    toti pasman

    Hinestroza: andá a bailar samba a Brasil o quedate pescando mojarritas en Colombia, pero no vengas a Boca

    ggrova
    german garcía grova

    Boca recibió una imponente oferta por Exequiel Zeballos

    Lee también
    Mastantuono calla bocas en Real Madrid con un golazo ante Mónaco
    Champions League

    Mastantuono calla bocas en Real Madrid con un golazo ante Mónaco

    El gol de Cuti Romero en Tottenham vs. Borussia Dortmund por la Champions League
    Fútbol europeo

    El gol de Cuti Romero en Tottenham vs. Borussia Dortmund por la Champions League

    Los jugadores de Real Madrid que mimaron a Mastantuono en el gol de Mbappé
    Champions League

    Los jugadores de Real Madrid que mimaron a Mastantuono en el gol de Mbappé

    Mientras sufre la falta de delanteros, Valentino Simoni le tiró un palito a Boca: “No me dieron la oportunidad”
    Boca Juniors

    Mientras sufre la falta de delanteros, Valentino Simoni le tiró un palito a Boca: “No me dieron la oportunidad”

    Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

    Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

    compliance-1

    EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

    EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
    Better Collective Logo