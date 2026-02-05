El triste mensaje de Ter Stegen tras sufrir una lesión que lo deja casi afuera del Mundial 2026: “Es duro para mí”

Marc-André ter Stegen tuvo un inicio de 2026 para el olvido. Luego de tomar la difícil decisión de dejar a Barcelona para jugar en Girona y ganar rodaje de cara al Mundial 2026, el arquero sufrió una dura lesión en el isquiotibial de la pierna izquierda, que lo obligará a pasar por el quirófano y a atravesar una larga recuperación.

Luego de recibir esa triste noticia, el alemán decidió realizar un posteo en su cuenta oficial de Instagram. Allí, exteriorizó sus sensaciones por la desafortunada situación que le toca atravesar en un momento sensible de la temporada.

En el inicio de un extenso mensaje, expresó: “La mayoría de vosotros no me conocéis a nivel personal, así que quiero compartir algo con vosotros. Soy una persona positiva. Siempre he tenido esta mentalidad y la he llevado conmigo en cada reto que he afrontado, pero este está siendo especialmente duro para mí“.

“El fin de semana pasado ocurrió lo peor: me lesioné durante el partido. Acababa de llegar a Girona, donde desde el primer minuto me trataron con muchísimo cariño y cercanía. Tenía muchas ganas de formar parte del equipo y de ayudar a conseguir nuestro objetivo común. Ahora mi rol ha tenido que cambiar por completo, pero mi apoyo al equipo no lo hará”, aseguró el arquero.

“No es solo un gran grupo de jugadores y cuerpo técnico; se siente como una familia, y desde el principio he sentido su apoyo y cercanía. Como deportistas, nuestra mayor alegría es competir: entrenar y jugar. Tengo que poner todo eso en pausa durante varios meses, ya que he decidido someterme a una operación. Volveré“, concluyó el alemán.

Lothar Matthaus: “Es una tragedia personal”

Una de las máximas glorias del fútbol alemán, Lothar Matthaus, compartió sus sensaciones tras conocer la lesión de ter Stegen: “Si se confirma, no podrá volver a jugar, como mínimo, hasta finales de marzo. Probablemente tendrá que cancelar su participación en el Mundial. Realmente es una tragedia personal para él. Lo siento realmente por él, ya que tenía una gran oportunidad de ir al Mundial y relanzar su carrera”, señaló en Sky Sports Alemania.

El propio Nagelsmann también se refirió a la lesión, aunque prefirió ser cauto y no descartarlo ya para la Copa del Mundo: “Marc acababa de regresar y estaba en muy buen estado; esperábamos con ilusión su regreso a la selección. Ahora mismo, lo único que importa es recuperarse, estar tranquilo y sin presión. Todo el mundo lo apoya y él lo sabe”, afirmó.

