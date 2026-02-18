Nicolò Tresoldi es el caso más reciente de los europibes, un formato de futbolistas para la Selección Argentina que en el último tiempo se volvió tendencia. Ya pasaron Nico Paz, Valentín Carboni, Alejandro Garnacho, entre otros, y ahora el que podría añadirse a la lista es el delantero del Brujas, que a pesar de ser italiano (nació en Cagliari) y de haber representado a las divisiones Sub 19, Sub 20 y Sub 21 de Alemania, puede vestir la Albiceleste, dado que su madre es argentina.

Y al respecto de esta posibilidad, el futbolista de 21 años se refirió a esta chance de ser llamado por Lionel Scaloni. ”Sí, puedo jugar con Argentina e Italia. Con cualquiera de las tres. Ya se decidirá”, comentó en una conversación con el Diario Marca, en la que agregó que siente que de Argentina tiene ”la garra”, de Alemania ”la calma” y de Italia ”la mentalidad”.

Asimismo, su madre, Barbara Caffi, en el mismo contacto con el portal mencionado, respecto a la disyuntiva de tener que jugar para Argentina, Alemania o Italia, acotó: ”Nosotros nos quedamos atrás, es su historia y su camino que debe elegir y lo apoyaremos”.

Por otra parte, en la previa del encuentro que disputará ante el Atlético de Madrid por los Play Off de la UEFA Champions League, Tresoldi elogió a Diego Simeone: ”Es uno de los mejores entrenadores del mundo. Si pienso en el Atlético, pienso en Simeone. Le gusta mucho el ambiente caliente. Jugó contra mi padre… cuando El Cholo estaba en Italia. Para mí, su hijo también es muy bueno. Simeone es una leyenda…”.

En tanto que sobre el cruce ida y vuelta que tendrán entre este miércoles 18 de febrero y el martes 24, expresó: ”En Madrid será muy difícil. El Metropolitano, en Champions, contra Simeone, partido caliente… muy difícil, queremos ganar. Es el objetivo y vamos a hacer todo lo posible. Ya veremos lo que pase allí”.

Los números de Nicolò Tresoldi en la Selección de Alemania y en Brujas

Por los números que Nicolò Tresoldi tiene en la Selección de Alemania, no pareciera ser un caso sencillo para arrebátarselo al combinado teutón. Es que en el combinado Sub 21 registra 22 partidos con los que ya convirtió 10 goles. No obstante, hasta que no juegue tres partidos con el seleccionado mayor, Argentina puede apelar al convencimiento para citarlo.

Además, en la actual temporada con el Brujas suma 2067 minutos repartidos en 41 encuentros, con los que asentó 11 goles y 4 asistencias (por Champions League jugó 4 partidos y marcó 3 tantos).

