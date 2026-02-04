El Mundial 2026 será el más grande de la historia, por cantidad de selecciones al menos, porque si hablamos de figuras, cada día que pasa hay una nueva lesión que parece alejar futbolistas top del torneo. Este martes se confirmó que Marc-André ter Stegen sufrió una lesión que muy probablemente lo deje fuera de la competencia.

El arquero del Barcelona, que está a préstamo en Girona y que había jugado apenas dos partidos desde su vuelta a las canchas tras su última etapa como suplente en el club culé, se resintió de una en el isquiotibial izquierdo en el partido vs. Real Oviedo y se estima que estará entre 3 y 4 meses fuera de las canchas.

Girona informó de la lesión de ter Stegen. (X/GironaFC)

La lesión no puede llegar en un peor momento para un ter Stegen que a sus 33 años parecía finalmente dejar de estar a la sombra de Manuel Neuer en la Selección de Alemania y se perfilaba como la primera opción de Julian Nagelsmann para disputar la Copa del Mundo, luego de ser suplente en tres ediciones de manera consecutiva.

De acuerdo a lo reportado por el propio club, el arquero se encuentra realizando estudios adicionales y se someterá a una intervención quirúrgica, la cual se llevaría a cabo el viernes. “Después de la intervención, se determinará el tiempo de baja”, informaron.

Lothar Matthaus: “Es una tragedia personal”

Mientras tanto, una de las máximas glorias del fútbol alemán, Lothar Matthaus, compartió sus sensaciones tras conocer la lesión de ter Stegen: “Si se confirma, no podrá volver a jugar, como mínimo, hasta finales de marzo. Probablemente tendrá que cancelar su participación en el Mundial. Realmente es una tragedia personal para él. Lo siento realmente por él, ya que tenía una gran oportunidad de ir al Mundial y relanzar su carrera”, señaló en Sky Sports Alemania.

Publicidad

Publicidad

Lothar Matthaus se refirió a la lesión del arquero alemán. (Getty)

El propio Nagelsmann también se refirió a la lesión, aunque prefirió ser cauto y no descartarlo ya para la Copa del Mundo: “Marc acababa de regresar y estaba en muy buen estado; esperábamos con ilusión su regreso a la selección. Ahora mismo, lo único que importa es recuperarse, estar tranquilo y sin presión. Todo el mundo lo apoya y él lo sabe”, afirmó.

En síntesis

Marc-André ter Stegen sufrió una lesión en el isquiotibial izquierdo ante el Real Oviedo.

sufrió una lesión en el ante el Real Oviedo. El arquero alemán estará fuera de las canchas entre 3 y 4 meses .

. La recuperación de la lesión se estima hasta finales de marzo de 2026 y complica su participación en el Mundial 2026.

Publicidad