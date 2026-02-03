La estrella de la Selección de Francia que debe decidir si operarse o no a cinco meses del Mundial 2026

Didier Deschamps tiene una de las listas más amplias de todo el mundo fútbol para elegir a los 26 jugadores que representarán a su país y jugarán el Mundial 2026 con la Selección de Francia. Sin embargo, una de sus principales referencias ofensivas podría quedarse afuera ya que atraviesa una complicada situación a menos de seis meses del inicio de la competición.

Jean-Phillipe Mateta es uno de los máximos goleadores de la Premier League en los últimos años, y en este mercado estuvo a punto de fichar por el AC Milan, un gigante del fútbol europeo. Pero en la revisión médica le encontraron una lesión en la rodilla que puede darle un giro a su carrera profesional.

El pase de Mateta a Milan se cayó y ahora debe decidir si operarse o no. (Getty)

El pase del delantero de 28 años al rossonero se cayó y ahora están evaluando la posibilidad de que tenga que operarse. Quedan cinco meses y medio para la Copa del Mundo y Mateta tiene un dilema: si no se opera, la lesión podría agravarse, y si lo hace, se perdería partidos que pueden ser determinantes para la convocatoria al Mundial.

Jean-Phillipe Mateta pasó la mayor parte de su carrera siendo un jugador infravalorado, pero su llegada al Crystal Palace cambió eso. A sus 28 años, lleva tres temporadas siendo el máximo goleador y referencia ofensiva del club inglés que ganó su primera FA Cup y eso le valió ser uno de los tres mayores convocados a los Juegos Olímpicos de París 2024, donde fue el capitán y golador de la Francia ganadora de la medalla de plata.

Mateta debe tomar una decisión crítica para su carrera. (Getty)

Luego de ello, le llegó su oportunidad en el seleccionado, al cual fue convocado por primera vez en octubre del 2025, y, en tres partidos, acumula ya dos goles con los galos. Ahora, deberá tomar una decisión sobre su futuro: si se opera, podría estar fuera para el Mundial, o incluso si se recupera antes, los meses previos son clave para la convocatoria final y no tendría chances de mostrarse.

