La figura de la Premier League que amenazó a Cuti Romero de cara al Mundial 2026: “Lo derribaré, me da igual”

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina con solo 5 meses para el partido inaugural. La Selección Argentina buscará repetir la hazaña en Qatar 2022, esta vez en Estados Unidos, México y Canadá. Pero la Albiceleste no la tendrá para nada fácil.

Es que solamente Italia y Brasil lograron ganar dos ediciones consecutivas, siendo la última en Chile 1962, con la segunda celebración de la Canarinha de Pelé. Aunque los de Lionel Scaloni no pierden la esperanza, hay un puñado de potencias que llegarán a América del Norte con fuerza para dar pelea.

Entre aquellas selecciones se encuentra la de Países Bajos, que afrontó un trago amargo en Qatar 2022 con la eliminación ante Argentina en cuartos de final en un partido de los más calientes de la historia del evento. Ahora, llegarán con un refuerzo de lujo.

Es que Micky van de Ven, de 24 años, aún no había explotado con la camiseta de Tottenham. El veloz defensor central estará ahora disponible para acompañar a Virgil van Dijk en la última línea del combinado europeo. Al respecto, bromeó sobre la posibilidad de cruzarse a Cuti Romero, su compañero en Spurs.

“Tenemos buena relación, pero si intenta ponerme uno contra uno con el balón en el Mundial, lo derribaré. Me da igual que sea mi compañero”, disparó el zaguero neerlandés en diálogo con The Overlap.

Van de Ven y Romero en Tottenham. (Foto: Getty)

Publicidad

Publicidad

Y aportó un poco de intimidad en cuanto a la relación con el surgido de Belgrano de Córdoba: “Eliminaron a Holanda del último Mundial, así que no para de sacarlo a colación. Siempre bromeamos así”.

ver también La FA deja a Cuti Romero afuera del duelo de eliminación directa entre Tottenham y Aston Villa, que no tendrá a Dibu Martínez

En síntesis